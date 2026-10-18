Έκτακτο διάγγελμα προς το γαλλικό έθνος αναμένεται να απευθύνει στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το Ελιζέ.

Η τηλεοπτική παρέμβαση του Γάλλου Προέδρου έρχεται ως άμεση αντίδραση στο πρωτοφανές κύμα βίας και κοινωνικής οργής που σαρώνει τη χώρα, με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η κοινωνική έκρηξη άφησε πίσω της ένα βαρύτατο τίμημα: έναν νεκρό διαδηλωτή που υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στο Παρίσι, δεκάδες τραυματίες αστυνομικούς και πυροσβέστες, καθώς και ένα κύμα συλλήψεων που, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ξεπερνά πλέον τις 1.800.

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Η συμμετοχή στις διαδηλώσεις προσέλαβε γιγαντιαίες διαστάσεις. Μόνο στην πρωτεύουσα, η αστυνομία υπολόγισε τους διαδηλωτές σε περίπου 110.000. Σε πανεθνικό επίπεδο, οι κρατικές αρχές κάνουν λόγο για 550.000 διαδηλωτές, ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τη συνολική συμμετοχή στις 800.000 πολίτες σε όλη τη γαλλική επικράτεια.

Στις φλόγες δημαρχεία και ιστορικά κτίρια

Η ειρηνική διαμαρτυρία της πλειονότητας των πολιτών επισκιάστηκε από εκτεταμένα επεισόδια, εμπρησμούς και λεηλασίες από ομάδες κουκουλοφόρων που έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτίρια και εμπορικά καταστήματα.

Λιμόζ: Η εικόνα της νύχτας ήταν η ολοσχερής καταστροφή του ιστορικού δημαρχείου του 19ου αιώνα, όπου η πυρκαγιά προκάλεσε την κατάρρευση του καμπαναριού και τμήματος της στέγης.

Παρίσι: Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές από φωτιά, ενώ σημειώθηκαν λεηλασίες σε καταστήματα και ανεξέλεγκτες πορείες στους δρόμους.

Μασσαλία & Λυών: Στη Μασσαλία διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο και προκάλεσαν φθορές σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στη Λυών παραδόθηκε στις φλόγες το τοπικό γραφείο τουρισμού.

Πολιτική θύελλα και αλληλοκατηγορίες

Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες απέδωσαν τα επεισόδια σε «ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες» και στοιχεία που εκμεταλλεύτηκαν τις πορείες για να προβούν σε λεηλασίες. «Οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν θέση στη Δημοκρατία μας. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπά κόκκινο και τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται, το αποψινό διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν θεωρείται κομβικό, καθώς ο Γάλλος Πρόεδρος καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις στη βαθιά κρίση που κλονίζει τη χώρα.