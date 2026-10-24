Σε Κλοιό Διαδηλώσεων Η Γαλλία

Σάββατο 24 Οκτωβρίου σήμερα, και τα «Κίτρινα Γιλέκα» και συλλογικότητες έχουν δώσει ραντεβού για νέες κινητοποιήσεις, με τη Γαλλία να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Με επεισόδια ξεκίνησαν οι σημερινές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Στο Κλερμόν-Φεράν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται αστυνομικοί να κάνουν χρήση δακρυγόνων.

Υπάρχει επίσης πληροφορία για έναν 22χρονο που τραυματίστηκε στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση.

Επί ποδός βρίσκονται 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 10.000 περισσότεροι από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στο Παρίσι έχουν ενισχυθεί και οι περιπολίες του στρατού, ενώ επιστρατεύονται ειδικές δυνάμεις. Επίσης, τεθωρακισμένα, ελικόπτερα, drones, αύρες νερού.

Το Λούβρο και άλλα μεγάλα μουσεία παραμένουν κλειστά, καταστήματα έχουν οχυρώσει τις βιτρίνες τους.

Οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των επεισοδίων της περασμένης εβδομάδας.

Στη Μασσαλία, τεθωρακισμένα έχουν πάρει θέσεις έξω από το δημαρχείο.

Διαδηλώσεις γίνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο.

Στην Ιταλία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν τις κινητοποιήσεις σε Ρώμη και Μιλάνο.

Στην Αλβανία, συνεχίζονται οι διαδηλώσεις φοιτητών και αντιπολίτευσης, ενώ συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως σε Ισπανία, Πορτογαλία και Αυστρία.