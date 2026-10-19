Επεισόδια Ιταλία: 500 στρατιώτες στο Μιλάνο στέλνει η κυβέρνηση Μελόνι

Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία «φλέγονται» και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ιταλική κυβέρνηση στέλνει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο λόγω έκρυθμης κατάστασης.
  • Η απόφαση περιλαμβάνεται σε νομοθετικό διάταγμα που θα εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο.
  • Ο Ματέο Σαλβίνι χαιρέτισε την απόφαση ως νίκη της Λέγκας.
  • Στο Μιλάνο σημειώθηκαν βίαια επεισόδια με λεηλασίες και δεκάδες συλλήψεις, κυρίως νέων.
  • Συγκρούσεις και στην Αλβανία με διαδηλωτές να επιτίθενται στην αστυνομία και σε δημόσιες υποδομές.

Εκτός από τη Γαλλία, έκρυθμη παραμένει η κατάσταση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προβλέπει απόφαση του υπουργού Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοθετικό διάταγμα που αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Corriere della Sera», η πρωτοβουλία βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, με τον Ματέο Σαλβίνι να εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση.

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Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλβίνι χαρακτήρισε την εξέλιξη «νίκη της Λέγκας», συνοδεύοντας το σχόλιό του με τη φράση «από τα λόγια, στα έργα».

Η επίσημη έγκριση του μέτρου αναμένεται στην προσεχή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, οπότε και θα αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.

Ιταλία: Βίαια επεισόδια και δεκάδες συλλήψεις στο Μιλάνο

Ιταλία: Βίαια επεισόδια και δεκάδες συλλήψεις στο Μιλάνο

Mετά τη Γαλλία η Ιταλία, μετά το Παρίσι το Μιλάνο. Καταστροφές και λεηλασίες στο κέντρο της ιταλικής μεγαλούπολης με καταστήματα μεγάλων αλυσίδων να γίνονται στόχος των ταραξιών.

Οι δρόμοι στο Μιλάνο το Σαββατοκύριακο θύμιζαν πεδίο μάχης. Οι διαδηλωτές υπόσχονται ότι δε θα σταματήσουν.  Οι ιταλοί καραμπινιέροι απαντούν με δεκάδες συλλήψεις και εκατοντάδες προσαγωγές, με τους περισσότερους εξ αυτών να είναι νέοι. Τουλάχιστον 60 από τους προσαχθέντες είναι ξένης καταγωγής.

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Χάος και στην Αλβανία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν και σήμερα με την αστυνομία στα Τίρανα. Εκτόξευσαν πέτρες και μολότοφ, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έβαλαν φωτιά σε κτίρια, τράπεζες, επιχειρήσεις, σε ένα αστυνομικό τμήμα και στην είσοδο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η αστυνομία «απάντησε» με αύρες, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένας Έλληνας δημοσιογράφος, ο Κώστας Κουκουμάκας της «Καθημερινής» που μέτωσε το αυτί του. Ο Ράμα, ωστόσο, δεν υποχωρεί και στρέφεται εναντίον των διαδηλωτών.
 

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