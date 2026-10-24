Μπορεί να φαίνεται περίεργο αλλά στο μικρό «πράσινο νησί», τίποτα δεν πάει χαμένο. Ακόμη και τα φύκια χρησιμοποιούνται για να φτιάξουν γυαλιά ηλίου στη Χάλκη. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επεξεργασίας των φυκιών τα μετατρέπουν σε ένα συμπαγές, ανθεκτικό και βιοδιασπώμενο υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως επικάλυψη ή βασικό υλικό για σκελετούς γυαλιών ηλίου.

Οι 250 μόνιμοι κάτοικοι του μικρού αυτού νησιού που βρίσκεται στην «αγκαλιά» της Ρόδου, έλαβαν μέρος στη δράση ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Η νέα δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με στόχο την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την αξιοποίηση υλικών που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Χάλκης κ. Άγγελος Φραγκάκης «στο πλαίσιο του προγράμματος φυσικό περιβάλλον και κλιματική ανθεκτικότητα του 2026 του πράσινου ταμείου, ο δήμος Χάλκης συνεχίζει τις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Με πρωταγωνιστές τα παιδιά μας, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα για την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολική ευθύνη για μια πιο καθαρή και πράσινη Χάλκη, η οποία είναι υπόθεση όλων μας».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπεται, μάλιστα, η δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς (marketplace), μέσω της οποίας θα διατίθενται προϊόντα που κατασκευάζονται από υλικά τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται γυαλιά ηλίου, τσάντες και καλλυντικά, αναδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα CAROUSEL, το οποίο επικεντρώνεται στο upcycling, δηλαδή στη μετατροπή υλικών που θεωρούνται άχρηστα σε νέα προϊόντα με εμπορική αξία. Η Ελλάδα συμμετέχει ως πιλοτική περιοχή σε συνεργασία με άλλες έξι χώρες, ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του.

Όπως τόνισε η κ. Κατερίνα Ανδρούτσου- πρόεδρος της περιβαλλοντικής Οργάνωσης «ΑΜΚΕ Κίνημα», «με τη δράση αυτή ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τους μαθητές και τους κατοίκους του νησιού για την αγάπη για το περιβάλλον».

Η Χάλκη αποτελεί πρότυπο «πράσινου» και «έξυπνου» νησιού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR-eco Islands, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία, την καθαρή ενέργεια και την κυκλική οικονομία.