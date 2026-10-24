Πάνος Ιωαννίδης: «Δεν παντρεύτηκα, για να μη χωρίσω»

Ο τετράχρονος γιος του, Κωνσταντίνος και η σχέση με τη σύντροφό του

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πάνος Ιωαννίδης: «Δεν είμαι παντρεμένος. Δεν είναι κακό να είσαι παντρεμένος αλλά, δεν το πιστεύω και πολύ» / Βίντεο: ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Ιωαννίδης αποκάλυψε ότι δεν παντρεύτηκε για να αποφύγει το διαζύγιο.
  • Έχει έναν γιο, τον Κωνσταντίνο, που γεννήθηκε το 2022.
  • Η σχέση του με την Τζο Κουτρουμάνου είναι διακριτική και κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα.
  • Ο Ιωαννίδης περιγράφει την πατρότητα ως μια εμπειρία που αλλάζει τις καθημερινές ισορροπίες.
  • Το ζευγάρι συγκατοικεί στην περιοχή των Πετραλώνων.

O Πάνος Ιωαννίδης μίλησε σε συνέντευξή του για τον γιο του, Κωνσταντίνο, καθώς και το λόγο που δεν ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, Τζο Κουτρουμάνου.

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Όπως αποκάλυψε ο γνωστός chef και κριτής του MasterChef«Ο γιος μου είναι τεσσάρων, εγώ νομίζω παντρεμένος είμαι δυο χρόνια. Όχι, όχι. Αρχικά να πω κάτι. Δεν είμαι παντρεμένος. Δεν είναι κακό να είσαι παντρεμένος αλλά, δεν το πιστεύω και πολύ. Ποτέ δεν το πίστευα. Δεν είναι ότι είμαι κατά του γάμου, αλλά όλο αυτό το θεσμικό δεν… Καλά κάνουν οι υπόλοιποι που παντρεύονται. Ωραία, να το πω αλλιώς. Δεν παντρεύτηκα, για να μη χωρίσω», είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Ιωαννίδης στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Ο Πάνος Ιωαννίδης με τη σύντροφό του (2023) / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Ιωαννίδης με τη σύντροφό του (2023) / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Ιωαννίδης και η σύντροφός του, αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Παρότι ο γνωστός σεφ βρίσκεται εδώ και χρόνια στο προσκήνιο μέσα από τη συμμετοχή του στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής MasterChef, έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

 

Η σχέση τους είχε αποκαλυφθεί το 2022, όταν ο γνωστός chef είχε δηλώσει ότι βρίσκεται σε μια σταθερή σχέση. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι πήρε την απόφαση να συγκατοικήσει σε διαμέρισμα στην περιοχή των Πετραλώνων, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ο Πάνος Ιωαννίδης ζούσε στη Νέα Σμύρνη.

Στις 6 Μαΐου του 2022, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, τον οποίο το ζευγάρι ονόμασε Κωνσταντίνο και ο Πάνος Ιωαννίδης έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς. Η εγκυμοσύνη της συντρόφου του, η οποία είναι δικηγόρος, έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οπότε και η είδηση της γέννησης προκάλεσε έκπληξη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο γνωστός chef είναι αναφερθεί στο γιο του και την πρώτη φορά που τον κράτησε στην αγκαλιά του, τονίζοντας ότι ένιωσε ολοκληρωμένος. Όσο για την πατρότητα, ο Πάνος Ιωαννίδης την περιέγραψε ως «μια εμπειρία που αλλάζει τις ισορροπίες της καθημερινότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις αλλάζει προς το χειρότερο».

 

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