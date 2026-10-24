Ιορδανία: Η στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία - 9 οι νεκροί

Τριήμερο πένθος στη χώρα - Διεθνής καταδίκη

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Εικόνες τρόμου καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με θύματα ανυποψίαστους πιστούς που εκτυλίχθηκε χθες (23/10/2026) σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ της Ιορδανίας. Οι νεκροί έφτασαν τους εννέα, ενώ, παρά το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αρχές, οι δράστες παραμένουν άφαντοι.

Μακελειό στην Ιορδανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί από πυροβολισμούς σε εκκλησία

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της περιοχής Καράκ.

Ιορδανία: Η στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία - 9 οι νεκροί

Η στιγμή της επίθεσης

Οι ένοπλοι δράστες  εισβάλλουν στον περίβολο της εκκλησίας με όπλα στα χέρια και ανοίγουν πυρ. Πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν σε κηδεία.

Εννέα νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη φρίκη που έζησαν.

«Μπήκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας κρατώντας όπλα, ανάμεσά τους και αυτόματα, και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των ανθρώπων που παρευρίσκονταν στην κηδεία», λέει συγγενής τραυματία της επίθεσης.

Ιορδανία: Η στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία - 9 οι νεκροί

Ιορδανία: Μεγαλώνει η «μαύρη λίστα» των θυμάτων - Στους 9 οι νεκροί

Δύο άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί στη χθεσινή επίθεση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών στους εννέα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Υγείας Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ. 

«Ο αριθμός των νεκρών στην επίθεση εναντίον της εκκλησίας του χωριού Χαμούντ», στο κυβερνείο Καράκ, «ανέβηκε σε εννέα μετά τον θάνατο ενός δεύτερου τραυματία που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση», είπε ο υπουργός. Νωρίτερα σήμερα, είχε ανακοινώσει τον όγδοο νεκρό. 

Ο ίδιος διευκρίνισε πως 25 τραυματίες εξακολουθούν και νοσηλεύονται. 

Μακελειό Ιορδανία: Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες

Άλλο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τους τρεις δράστες, τους δύο από τους οποίους με όπλα στα χέρια, να κατευθύνονται προς την εκκλησία, μέσα στην οποία υπήρχαν 150 έως 200 πιστοί.

Ιορδανία: Η στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία - 9 οι νεκροί

Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, προκαλώντας την οργή των συγγενών των θυμάτων.

Τους τραυματίες επισκέφτηκε στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, ο οποίος δεσμεύτηκε να τιμωρήσει με τις αυστηρότερες ποινές τους δράστες.

Διεθνής καταδίκη

Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, η ελληνική πολιτική ηγεσία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όπως επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καταδίκασαν την επίθεση.

Για προσβολή στην κοινή μας ανθρωπιά έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

«Οι επιθέσεις σε αθώους ανθρώπους και τόπους λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας καταδίκασε την επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, διαβεβαίωσε τον Πατριάρχη για την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τη στήριξή της στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, με στόχο την προστασία τους και την ελεύθερη άσκηση της πίστης τους.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ για την πολύνεκρη επίθεση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταδίκασε έντονα την «τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας σε εκκλησία στο Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας» σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Εξέφρασε «τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων» και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Τα Ηνωμένα Έθνη στέκονται στο πλευρό της Ιορδανίας, της κυβέρνησης και του λαού της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και χώρων λατρείας είναι απαράδεκτες», τονίζοντας την ανάγκη οι χώροι λατρείας να παραμένουν τόποι ειρήνης και ασφάλειας για όλους.

Τριήμερο πένθος στην Ιορδανία

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ επισκέφθηκε τραυματίες σε νοσοκομείο της Καράκ. Καταδικάζοντας την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», ο βασιλιάς Αμπντάλα, διαβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η χώρα του θα επιβάλει στους δράστες τις «αυστηρότερες» ποινές.

Ιορδανία: Η στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ επισκέφθηκε τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια»

«Η ασφάλεια και η προστασία των Ιορδανών αποτελούν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να παραβιάζονται», πρόσθεσε σήμερα ο ίδιος, έπειτα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, από χθες, ενώ οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια κυματίζουν μεσίστιες.

To κυβερνείο Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκων, φιλοξενεί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, οι χριστιανοί αποτελούν το 2% έως 3% του πληθυσμού της χώρας, που είναι στην πλειονότητά τους σουνίτες μουσουλμάνοι.

Την επίθεση σε ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό της Ιορδανίας καταδικάζει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Την τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Χαμούντ της Ιορδανίας καταδίκασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απευθύνοντας παράλληλα τα θερμά συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, ο Μακαριώτατος, εκφράζοντας και τα αισθήματα των Σεβασμιωτάτων Μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καταδικάζει την πράξη βίας, η οποία έπληξε αθώους ανθρώπους κατά την παρουσία τους στον χώρο της προσευχής και λατρείας, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν την αξία της ανθρώπινης ζωής και προκαλούν αισθήματα ανασφάλειας και φόβου.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ειρηνικής συνύπαρξης και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές που δοκιμάζονται από εντάσεις και συγκρούσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνει τα θερμά συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζει την ειλικρινή συμπαράστασή του προς τους ορθοδόξους χριστιανούς της Ιορδανίας, οι οποίοι δοκιμάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός.

Προσεύχεται ο Κύριος της ζωής και του ελέους να αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμημένων, να ενισχύσει τους τραυματίες κατά την ανάρρωσή τους και να προσφέρει παρηγοριά και δύναμη στους πενθούντες. Συγχρόνως, εκφράζει την ευχή να επικρατήσουν η ειρήνη, η αλληλεγγύη και η συνεννόηση, προς όφελος όλων των κατοίκων της περιοχής.

Τέλος, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιερώνυμος εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για το τραγικό γεγονός και μετέφερε τα αισθήματα αδελφικής αγάπης και συμπαράστασης της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το παλαίφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το δοκιμαζόμενο ποίμνιό του.

 

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