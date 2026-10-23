Μακελειό στην Ιορδανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί από πυροβολισμούς σε εκκλησία

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ /Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Ιορδανία: Πυροβολισμούς Με Νεκρούς Σε Εκκλησία
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Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι άνοιξαν πυρ εντός εκκλησίας στο Καράκ κατά τη διάρκεια κηδείας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων. 

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες.

 


 

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