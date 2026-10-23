Ιορδανία: Πυροβολισμούς Με Νεκρούς Σε Εκκλησία

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
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At least 7 killed, nearly 10 injured in shooting at Hammoud Church in southern Jordan #Jordan https://t.co/HOLsNt8sZx— منصور المسوري (@Mansour202309) October 23, 2026
Η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι άνοιξαν πυρ εντός εκκλησίας στο Καράκ κατά τη διάρκεια κηδείας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων.
BREAKING: At least 7 people have been killed in an armed attack at a church in Karak, Jordan. Initial reports say 2 gunmen arrived in a vehicle and opened fire on people attending a funeral procession. Several others were injured while the attackers fled the scene. https://t.co/oxWinR91cH— Current Report (@Currentreport1) October 23, 2026
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες.
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