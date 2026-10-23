Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Άνδρας σε αυτοκίνητο άνοιξε πυρ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί στο Παρίσι προκάλεσαν έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.
  • Ένας 38χρονος άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως από αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού.
  • Ο δράστης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές.
  • Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.
  • Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στην περιοχή.

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς με έναν νεκρό και τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, ένας 38χρονος άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο σε δρόμο προαστίου κοντά στο Παρίσι, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Σκότωσε έναν πολίτη και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις.

 

 

Ο δράστης, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. 

Προς το παρόν δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρο της επίθεσης. 

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