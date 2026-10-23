Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς με έναν νεκρό και τραυματίες.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, ένας 38χρονος άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο σε δρόμο προαστίου κοντά στο Παρίσι, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Σκότωσε έναν πολίτη και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις.
🚨 🇫🇷 DEADLY DRIVE-BY SHOOTING IN PARIS SUBURBS: 1 DEAD, 4 WOUNDED! A gunman allegedly opened fire from a moving vehicle across Trappes and La Verrière, hitting five people, including a 12-year-old girl The suspect was arrested in nearby Coignières. #Paris #Suburbs #paobc https://t.co/KkD3kSONdf— GlobeUpdate (@Globupdate) October 23, 2026
Ο δράστης, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, έχει συλληφθεί και ανακρίνεται.
Προς το παρόν δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρο της επίθεσης.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.