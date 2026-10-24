Έλλη Τρίγγου: «Η σκέψη της μητρότητας έρχεται και φεύγει από το μυαλό μου»

«Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση σχετικά με αυτό»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Πρώτη Δημοσίευση: 24.10.26, 17:19

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλλη Τρίγγου μίλησε για τη μητρότητα και την αβεβαιότητά της σχετικά με το αν θα γίνει μητέρα σύντομα.
  • Απολαμβάνει τον χρόνο με τα παιδιά, αλλά δεν ξέρει πώς είναι να ζει με ένα παιδί καθημερινά.
  • Η σκέψη της μητρότητας έρχεται και φεύγει από το μυαλό της, χωρίς να έχει πάρει απόφαση.
  • Έχει αναπτύξει μητρικά συναισθήματα μέσω των μικρότερων αδελφών της.
  • Δεν την απασχολεί ο θεσμός του γάμου, όπως έχει δηλώσει σε προηγούμενες συνεντεύξεις.

Η Έλλη Τρίγγου μίλησε για το ενδεχόμενο να γίνει σύντομα μητέρα για πρώτη φορά, για τη σχέση της με τα παιδιά, καθώς και για το εάν έχει νιώσει να «χτυπά» το καμπανάκι της μητρότητας. 

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Έλλη Τρίγγου: «Η σκέψη της μητρότητας έρχεται και φεύγει από το μυαλό μου»

Η πρωταγωνίστρια της σειράς του Star «Τα Φαντάσματα», βρέθηκε καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή, «Καλημέρα Είπαμε;» και παραδέχτηκε ότι δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σε ό,τι αφορά τη μητρότητα, παρόλα αυτά, παραδέχτηκε ότι ενώ απολαμβάνει πολύ τον χρόνο με τα μικρά παιδιά, δεν ξέρει πώς είναι να ζεις με ένα παιδί όλη μέρα.

«Η σκέψη της μητρότητας περνάει από το μυαλό μου έρχεται, φεύγει, ξανάρχεται, ξαναφεύγει. Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση σε σχέση με αυτό. Είναι κι αυτό στο καράβι του ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει. Περνάω τέλεια με τα παιδιά, ξεκουράζομαι, το ευχαριστιέμαι, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει να το πάρω στο σπίτι και να το έχω 24 ώρες. Αυτό είναι τελείως άλλη πίστα. Για την ώρα, έχω μωρά στη ζωή μου από φίλες και συγγενείς που τα απολαμβάνω», τόνισε η Έλλη Τρίγγου.

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Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια τα παιδιά που υπάρχουν ήδη στη ζωή της. Όπως είπε, απολαμβάνει την επικοινωνία μαζί τους, περνά όμορφα όταν βρίσκονται μαζί και νιώθει ότι η παρουσία τους τη βοηθά να ξεκουράζεται.

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Έλλη Τρίγγου μιλά δημόσια για τη μητρότητα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό Beaute, είχε εξηγήσει ότι η έννοια της μητρικής φροντίδας υπήρχε ήδη στη ζωή της, μέσα από τη σχέση με τα δύο μικρότερα αδέλφια της. Τότε είχε δηλώσει ότι ο θεσμός του γάμου δεν την απασχολούσε. Τον Μάρτιο του 2026, η Έλλη Τρίγγου είχε επανέλθει στο ζήτημα του γάμου, υποστηρίζοντας ότι δεν αισθάνεται πως είναι κάτι που χρειάζεται στη ζωή της. 

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