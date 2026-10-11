Τα Φαντάσματα: Το reunion της Μαρίνας κι ο ρομαντικός θάνατος του Γεράσιμου

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς απόψε στις 21:00 στο Star

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Δείτε το trailer του δεύτερου επεισοδίου της σειράς Τα Φαντάσματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κωμική σειρά "Τα Φαντάσματα" επιστρέφει με δεύτερο κύκλο 10 επεισοδίων, απόψε στις 21:00 στο Star.
  • Η Μαρίνα συμμετέχει σε συγκέντρωση παλιών συμμαθητών, προκαλώντας αναστάτωση στον Χάρη λόγω του Καλαποθαράκη.
  • Ο Γεράσιμος αποκαλύπτει στη Μαρίνα τον ρομαντικό θάνατό του, αλλά οι φίλοι του θυμούνται διαφορετικά τα γεγονότα.
  • Ο Χάρης προσποιείται ασθένεια για να αποφύγει τη συγκέντρωση, ενώ η Μαρίνα του εκφράζει την αγάπη της.
  • Η σειρά είναι διασκευή της βρετανικής παραγωγής BBC "Ghosts" και υπογράφεται από τον Λευτέρη Παπαπέτρου.

Τα Φαντάσματα, η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επέστρεψε στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!

«Τα Φαντάσματα»: Η Μαρίνα θέλει καντάδα και ο Χάρης... στραπατσάδα

Τι θα δούμε στo δεύτερο επεισόδιο απόψε, Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 21:00 

Η Μαρίνα πληροφορείται ότι θα γίνει μια συγκέντρωση παλιών συμμαθητών από το σχολείο της. Όταν το λέει στον Χάρη, εκείνος ταράζεται, διότι υποθέτει πως στη συνάντηση θα βρίσκεται και ο Καλαποθαράκης, ο οποίος ήταν περίφημος αθλητής, ξακουστός στο σχολείο κι  είχε σχέση με τη γυναίκα του, όσο ήταν συμμαθητές. Έτσι, ο Χάρης ξεκινάει διάφορες φυσικές δραστηριότητες, με σκοπό να της αποδείξει ότι είναι και ο ίδιος σημαντικός αθλητής και να την εντυπωσιάσει.

Τα Φαντάσματα: Το reunion της Μαρίνας κι ο ρομαντικός θάνατος του Γεράσιμου

Τα Φαντάσματα: Το reunion της Μαρίνας κι ο ρομαντικός θάνατος του Γεράσιμου

Ο Γεράσιμος εκμυστηρεύεται στη Μαρίνα ότι πέθανε στη διάρκεια μιας ένοπλης μονομαχίας για τα μάτια μιας όμορφης γυναίκας. Όμως, ο Βαγγέλης, η Θεοφανία και η Μπήλιω, που ήταν παρόντες στον θάνατό του, θυμούνται τα γεγονότα λίγο διαφορετικά. Ο διάχυτος ρομαντισμός του Γεράσιμου αναστατώνει τη Μαρίνα, η οποία συνειδητοποιεί ότι ο Χάρης είναι εντελώς διαφορετικός και νιώθει λίγο απογοητευμένη. Εκείνος, προκειμένου να μην τη συνοδεύσει στη συγκέντρωση, προσποιείται τον άρρωστο και εκείνη του φέρεται πολύ γλυκά και του λέει πως τον αγαπάει. Ύστερα από αυτό, ο Χάρης καταλήγει να της κάνει καντάδα… 

Guests: Γιάννης Λατουσάκης, Δημήτρης Τσίκλης, Χριστίνα Μαθιουλάκη.

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Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Συμμετέχουν: Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη

Τα Φαντάσματα: Το reunion της Μαρίνας κι ο ρομαντικός θάνατος του Γεράσιμου

Περιγραφή της σειράς
Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων. 

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Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο. 

Τα Φαντάσματα: Το reunion της Μαρίνας κι ο ρομαντικός θάνατος του Γεράσιμου

Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Και πάνω που τα μπλεξίματά τους δε θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα, μία απρόσμενη είδηση πέφτει σαν βόμβα ανάμεσα στο ζευγάρι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και αναγκάζοντας τόσο αυτούς, όσο και 

Τα Φαντάσματα να προετοιμαστούν για την άφιξη ενός νέου επισκέπτη, που το αρχοντικό δεν έχει δει για αιώνες... 

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Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν, έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ευτράπελα, απρόσμενες εκπλήξεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη, μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις! 

Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

Τα Φαντάσματα
Το πιο απρόβλεπτο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της νέας τηλεοπτικής σεζόν είναι στο Star, απόψε, Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00!

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC Ghosts, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. 

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας  Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. 

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης. 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
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ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
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STAR
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