Τα Φαντάσματα: Αποκαλύφθηκε ο κρυφός δεσμός της Καλλιρρόης!

Η «Μπήλιω» τους έπιασε στα πράσα!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καλλιρόη αποκαλύπτει τον κρυφό της δεσμό με τον Ανδρόνικο.
  • Είναι ερωτευμένη με τον Ανδρόνικο και δεν την ενδιαφέρει η γνώμη της κοινωνίας.
  • Η συμπεριφορά της Καλλιρόης έχει αλλάξει θεαματικά λόγω του έρωτα.
  • Η σειρά "Τα Φαντάσματα" παρακολουθεί τις τρυφερές στιγμές του ζευγαριού.
  • Η αποκάλυψη έγινε από τη Μπήλιω, που εντόπισε το ζευγάρι.

Ο φτερωτός Θεός επισκέφτηκε το αρχοντικό της Κηφισιάς και τα βέλη του βρήκαν στο «δόξα πατρί» την Καλλιρόη.

Όσο οι άλλοι «σπάνε» το κεφάλι τους να βρουν τον αγαπητικό της κυρίας επί των τιμών, η «Μπήλιω» πιάνει στα πράσα το ζευγάρι.

«Είναι ο Ανδρόνικος», αποκάλυψε με μια φωνή. Η Καλλιρόη, λοιπόν, είναι full in love με το ακέφαλο σώμα του Ανδρονίκου.

Τα Φαντάσματα: Το μεγάλο μυστικό της Καλλιρρόης αποκαλύφθηκε!

Τα Φαντάσματα: Το μεγάλο μυστικό της Καλλιρρόης αποκαλύφθηκε!

Τα Φαντάσματα: Το μεγάλο μυστικό της Καλλιρρόης αποκαλύφθηκε!

Τα Φαντάσματα: Το μεγάλο μυστικό της Καλλιρρόης αποκαλύφθηκε!

«Τολμώ να πω και θα το πω: Είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνδρα. Και δεν με ενδιαφέρει τι θα πει η κοινωνία», εξομολογείται.

Στη συνέχεια, τη βλέπουμε σε τρυφερές στιγμές μαζί του εντός κι εκτός σπιτιού. Τα Φαντάσματα έχουν παρατηρήσει τη θεαματική αλλαγή στη συμπεριφορά της Καλλιρόης, παραδεχόμενα ότι ο έρωτας την έχει γλυκάνει!

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς «Τα Φαντάσματα»

 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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