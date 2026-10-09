Η Μαρίνα, επηρεασμένη από το ειδύλλιο της Καλλιρρόης και του Ανδρονίκου, κάνει παράπονα στον Χάρη επειδή δεν είναι ρομαντικός.

«Δε μου έχεις κάνει ποτέ καντάδα», ακούγεται να λέει εμφανώς στεναχωρημένη στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» από το νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», που θα προβληθεί την Κυριακή 11/10 στις 21:00 στο Star.

«Να σου κάνω αγάπη μου. Λες αυτό με τα αβγά και τη ντομάτα;», απάντησε ο Χάρης, προσπαθώντας περιπαικτικά να την μπερδέψει και υποκρινόμενος ότι συγχέει την καντάδα με τη στραπατσάδα. Η Μαρίνα «τσίμπησε», κι εκείνος αμέσως έσπευσε να αποκαταστήσει την αλήθεια:: «Ξέρω τι είναι καντάδα και τι στραπατσάδα!».

«Ούτε στραπατσάδα μου έχεις κάνει», πρόσθεσε, δημιουργώντας του τύψεις. «Τι έχεις πάθει;», τη ρωτά εκείνος απορημένος, με την ίδια να του απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Τίποτα... Απλώς έχει χαθεί πια ο ρομαντισμός από τη ζωή μας».

«Τα Φαντάσματα»: Όταν η καντάδα γίνεται... στραπατσάδα!

«Σε ποιον αιώνα ζεις;», αναρωτιέται ο Χάρης, εκνευρίζοντας ακόμα περισσότερο την αγαπημένη του.

«Άσε με. Μη μου μιλάς», του λέει και του γυρίζει επιδεικτικά την πλάτη.

Ο Χάρης, ωστόσο, συνεχίζει να μην καταλαβαίνει την έκρηξή της: «Πλάκα πλάκα, να φτιάξω μια στραπατσάδα... Πείνασα!», αναφωνεί, προκαλώντας την οργισμένη αποχώρηση της Μαρίνας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»