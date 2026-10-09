Η Ναταλία Τσαλίκη, μίλησε στην κάμερα του Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα και τη Λίλυ Πυράκη, μεταξύ άλλων, για το ρόλο της ως «Καλλιρόη» στην επιτυχημένη σειρά του Star «τα Φαντάσματα», αποκάλυψε τη σχέση της με τον χρόνο, εάν έχει κάποιο απωθημένο, καθώς και εάν είναι δύσκολο το να κάνει κάποιος κωμωδία.

Η δημοφιλής ηθοποιός αρχικά αναφέρθηκε στο όμορφο κλίμα που επικρατεί εντός και εκτός κάμερας, τονίζοντας ότι: «Πίστευα πάρα πολύ ότι θα ερχόταν και δεύτερος κύκλος της σειράς, το πίστευα, γιατί δεν μου έρχονται συχνά τέτοια σενάρια στο χέρι, το θεωρούσα εγγύηση. Με τους συναδέλφους έχουμε δέσει τόσο πολύ, έχουμε αγαπηθεί. Κάνουμε reunion, μιλάμε κοινή γλώσσα, έχουμε κοινό χιούμορ και ξεπερνούνται οι δυσκολίες πολύ πιο εύκολα».

Ενώ τόνισε ότι αυτό είναι που αναζητά σε μία συνεργασία: Το καλό κλίμα: «Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, αλλά είναι το ζητούμενο. Εγώ πια μετά από τόσα χρόνια αυτό αναζητώ. Δηλαδή που να μου πουν να παίξω τον καλύτερο ρόλο που υπάρχει, με τον καλύτερο σκηνοθέτη, με όλες τις συνθήκες τις καλύτερες, εάν ξέρω ότι το κλίμα δεν θα είναι αυτό που θα ήθελα, δεν θα δεχτώ. Θεωρώ πολύ σημαντικό το να πηγαίνεις στη δουλειά σου με χαρά».

Για την «Καλλιρόη», το ρόλο που ενσαρκώνει στη σειρά Τα Φαντάσματα, η Ναταλία Τσαλίκη είπε: «Ναι, η Καλλιρόη ερωτεύεται. Δεν θα το περίμενε κανείς, έτσι, είναι κάτι ακραίο».

Ενώ για την τεταμένη σχέση του χαρακτήρα της με τον Χάρη (Ορφέας Αυγουστίδης), η ηθοποιός αποκάλυψε ότι: «Όχι, δεν αλλάζει η Καλλιρόη, η Καλλιρόη είναι αυτή. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να δουλεύει, ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει και όχι, όχι, τον έχω λίγο στην μπούκα».

Για το εάν οι κωμωδίες είναι στις μέρες μας είδος προς εξαφάνιση, η Ναταλία Τσαλίκη ξεκαθάρισε ότι: «Οι κωμωδίες δεν είναι προς εξαφάνιση, απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο», ενώ για το ρόλο του διαδικτύου ανέφερε ότι: «Καταρχάς τα πάντα είναι υποκριτική. Δεν τολμάς να πεις κάτι και την άλλη μέρα στο διαδίκτυο αρχίζουν όλοι και σχολιάζουν. Αυτό το πράγμα φοβίζει πολύ κόσμο. Δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου αν με ρωτάτε. Θα έπρεπε ο καθένας να λέει ευθαρσώς τη γνώμη του για όλα και ας μην αρέσει. Δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους. Αλλά αυτή η βία, αυτός ο θυμός, αυτή η επιθετικότητα που βγαίνει στο διαδίκτυο, κάποιους τους αναχαιτίζει».

Για τη σχέση με το χρόνο, η γνωστή ηθοποιός είπε: «Θέλω αυτή η φροντίδα να μην με απομακρύνει από το πραγματικό μου εαυτό. Να μην φοράω μία μάσκα που δεν είμαι εγώ. Θέλω η φροντίδα να είναι τόση όσο και στην υγεία μου και στην εμφάνισή μου ώστε να είμαι εγώ».

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν έχω σκεφτεί το θέμα "χρόνος", ότι δεν με έχει απασχολήσει, ότι δεν με έχει επηρεάσει. Φυσικά δεν είναι δυνατόν η γυναίκα που μεγαλώνει να μην βλέπει ότι δεν είναι φέτος όπως ήταν πέρσι ή πρόπερσι, φυσικά. Αλλά το διαχειρίζομαι».

Τέλος, για το εάν έχει κάποια κρυφή επιθυμία ή κάποιο απωθημένο: «Δεν έχω απωθημένο. Φυσικά τίποτα δεν έχω κάνει από αυτά που μπορούσα να κάνω και που εύχομαι να έρθουν μπροστά μου, αλλά δεν κάνω σχέδια. Ό,τι μου φέρει η μέρα. Καταρχάς, να είμαι ευγνώμων που ξυπνάω. Να σέβεσαι και να εκτιμάς και να τιμάς το δώρο της ζωής. Πολύ σημαντικό».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»