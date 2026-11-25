Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 78χρονου κυνηγού στο Ντράφι Αττικής, καθώς ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε καταλήξει σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων. Μέσα από το όχημα διασώθηκε ζωντανός ο σκύλος που τον συνόδευε, γεγονός που δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση στην τραγική αυτή υπόθεση.

Τα ίχνη του 78χρονου είχαν χαθεί από το βράδυ της Τρίτης, όταν αναχώρησε με το αυτοκίνητό του για το Ντράφι, προκειμένου να εκπαιδεύσει τον σκύλο του. Όταν πέρασε αρκετή ώρα χωρίς να επιστρέψει και οι προσπάθειες των συγγενών του να επικοινωνήσουν μαζί του απέβησαν άκαρπες, ο γιος του δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού του ηλικιωμένου, καθώς υπήρχαν φόβοι για την τύχη του. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού.

Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, οι οποίες πραγματοποίησαν εκτεταμένες αναζητήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο, ζητήθηκε και η συνδρομή ειδικής μονάδας της ΕΜΟΔΕ.

Τελικά, το αυτοκίνητο του 78χρονου εντοπίστηκε σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων. Μέσα στο όχημα βρέθηκε ο ηλικιωμένος χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο σκύλος του είχε καταφέρει να επιβιώσει από την πτώση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων.



