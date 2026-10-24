Ανάδρομος Ερμής: Πώς επηρεάζει τις σχέσεις των 12 ζωδίων

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.26 , 14:00 Τρεις λόγοι για να συνεχίσεις τα μπάνια σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα
24.10.26 , 13:46 Ανάδρομος Ερμής: Πώς επηρεάζει τις σχέσεις των 12 ζωδίων
24.10.26 , 13:43 Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών θα υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο
24.10.26 , 13:03 Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα: Σοβαρά τραυματισμένη 35χρονη
24.10.26 , 12:59 Στικούδη: «Ο μεγάλος μου γιος ελέγχει τι φοράω. Αλλάζω μέσα στο αυτοκίνητο»
24.10.26 , 12:53 Αντιδήμαρχος Πειραιά αυτοτραυματίστηκε με όπλο σε μεζεδοπωλείο
24.10.26 , 12:39 Αλυσίδα εστίασης: «Μέχρι 40 ευρώ μπορεί να βγει “κέρασμα”»
24.10.26 , 12:25 Δανάη Μπάρκα: Οι σκέψεις και οι επιθυμίες λίγο πριν γίνει μητέρα
24.10.26 , 12:00 Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
24.10.26 , 11:27 «Φρούριο» η Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους για τις διαδηλώσεις
24.10.26 , 11:20 Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής
24.10.26 , 11:11 Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
24.10.26 , 11:00 «Το ημέρωμα της στρίγγλας» του Σαίξπηρ επιστρέφει με ροκ διάθεση
24.10.26 , 10:52 LINGO: Νέες ομάδες, νέες λέξεις, νέες αναμετρήσεις!
24.10.26 , 10:34 Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι θα γίνει την 28η Οκτωβρίου;
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Πένθος για τον Σπύρο Σιγούρο - Τα συλλυπητήρια της Ζήνας Κουτσελίνη
Αντιδήμαρχος Πειραιά αυτοτραυματίστηκε με όπλο σε μεζεδοπωλείο
Αλυσίδα εστίασης: Βρέθηκε κρύπτη με 92 πολυτελή ρολόγια και 1,17 εκατ. ευρώ
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Άννα Βίσση: Σε εξωτικό προορισμό μετά τη διαμάχη της με τον Καρβέλα
Ανάδρομος Ερμής: Πώς επηρεάζει τις σχέσεις των 12 ζωδίων
Πάνος Ιωαννίδης: «Δεν παντρεύτηκα, για να μη χωρίσω»
Αλυσίδα εστίασης: «Μέχρι 40 ευρώ μπορεί να βγει “κέρασμα”»
Δανάη Μπάρκα: Οι σκέψεις και οι επιθυμίες λίγο πριν γίνει μητέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι αστολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου για το Σαββατοκύριακο / Βίντεο: Stars System

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίσημα από το Σάββατο ο Ερμής γυρίζει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία στον Σκορπιό δημιουργώντας όλα τα γνωστά παρατράγουδα που σχετίζονται με αυτή, τόσο στην επικοινωνία όσο και στις μετακινήσεις μας.

Πολλές φορές η ανάδρομη πορεία του Ερμή σχετίζεται και με ακραίες αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, γι’ αυτό θα πρέπει να ενημερωνόμαστε και να είμαστε προετοιμασμένοι εκτός σπιτιού για όλα τα πιθανά σενάρια μέχρι τις 13/11.

Η Σελήνη θα βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον φιλοπόλεμο Κριό αυξάνοντας τις εντάσεις και η επικαιρότητα θα είναι αρκετά βίαιη καθώς ετοιμαζόμαστε για την Πανσέληνο του Οκτωβρίου τη Δευτέρα. 

Διαβάστε τις αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο στο www.asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
STARS SYSTEM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιστεύεις ότι δε σε συμπαθούν
Σχεσεις
Νομίζεις ότι οι άνθρωποι δεν σε συμπαθούν; Δες την έρευνα που σε διαψεύδει
Δεύτερη ευκαιρία ζώδια
Σχεσεις
Τα πέντε ζώδια που δίνουν πάντα μία δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα
Ατάκες για όσους λένε πολλά
Σχεσεις
6 ατάκες που χρησιμοποιούν όσοι υπόσχονται πολλά, αλλά κάνουν λίγα
Κοινή αντιπάθεια και ενδιαφέροντα
Σχεσεις
Μήπως η «κοινή αντιπάθεια» ενώνει πιο πολύ από τα κοινά ενδιαφέροντα;
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Σχεσεις
Είναι όντως αδύνατη η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής;
Σημάδια έλξης για κάθε ζώδιο
Σχεσεις
Τα μικρά σημάδια που προδίδουν την έλξη που νιώθει το κάθε ζώδιο
Πρώτο ραντεβού
Σχεσεις
Πρώτο ραντεβού: τρεις ερωτήσεις που αν γίνουν, αποκαλύπτουν πολλά
Τα τέσσερα πιο σκληρά ζώδια του κύκλου
Σχεσεις
Aυτά είναι τα τέσσερα πιο σκληρά ζώδια του ζωδιακού κύκλου
10 Πράγματα Για Να Γίνεις Πιο Ευτυχισμένος Σήμερα
Σχεσεις
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top