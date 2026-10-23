Τι είχε πει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η εκγύμναση του σώματός της είναι μία καθημερινή επιλογής και πειθαρχία, καθώς η παρουσιάστρια ακολουθουθεί ένα απαιτητικό αλλά άκρως αποτελεσματικό πρόγραμμα προπόνησης,

Η παρουσιάστρια κάνει γυμναστική ανελλιπώς και πιο συγκεκριμένα εναέρια γιόγκα. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή.

Η Κωνσταντίνα φοράει μαύρη φόρμα και στηρίζεται σε ένα ειδικό ύφασμα. Το συγκεκριμένο είδος γυμναστικής έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Ανάμεσα σε αυτά είναι η βαθιά ενδυνάμωση του κορμού, η αύξηση της ευλυγισίας, Βελτίωση του κυκλοφοριακού και καρδιαγγειακού συστήματος, η ανακούφιση στους χρόνιους πόνους του αυχένα και της πλάτης και άλλα πολλά.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι πάντα κοντά στους φίλους της

Χρόνο και για τους φίλους της βρίσκει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και έτσι πρόσφατα πήγε βόλτα στα μαγαζιά μαζί με τον καλό της φίλο, Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλου!

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Οι δύο φίλοι ντυμένοι casual απόλαυσαν τη βόλτα τους και αντάλλαξαν τα νέα τους. Το μοντέλο φορούσε ένα τζιν τζάκετ, από μέσα ένα απλό, μαύρο t-shirt και από κάτω ένα baggy τζιν παντελόνι σε ανθρακί απόχρωση.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO



Η παρουσιάστρια επέλεξε μια λευκή-κρεμ πλεκτή ζακέτα, με σκούρες μπλε και κόκκινες ρίγες και από κάτω ένα wide-leg (φαρδύ) τζιν παντελόνι.