Σπυροπούλου: Αυτή είναι η γυμναστική που κάνει ανελλιπώς

Η παρουσιάστρια πάντα βρίσκει χρόνο και για τον εαυτό της

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχε πει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ακολουθεί καθημερινά πρόγραμμα γυμναστικής, εστιάζοντας στην εναέρια γιόγκα.
  • Η γυμναστική αυτή προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως ενδυνάμωση του κορμού και αύξηση ευλυγισίας.
  • Η Σπυροπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από την προπόνησή της στο Instagram, δείχνοντας τη χαρούμενη διάθεσή της.
  • Πρόσφατα, η παρουσιάστρια βγήκε βόλτα με τον φίλο της Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο, ντυμένοι casual.
  • Η Σπυροπούλου επέλεξε στυλάτα ρούχα για τη βόλτα, συνδυάζοντας μια λευκή-κρεμ ζακέτα με φαρδύ τζιν παντελόνι.

Για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η εκγύμναση του σώματός της είναι μία καθημερινή επιλογής και πειθαρχία, καθώς η παρουσιάστρια ακολουθουθεί  ένα απαιτητικό αλλά άκρως αποτελεσματικό πρόγραμμα προπόνησης,

Σπυροπούλου: Αυτή είναι η γυμναστική που κάνει ανελλιπώς

Η παρουσιάστρια κάνει γυμναστική ανελλιπώς και πιο συγκεκριμένα εναέρια γιόγκα. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή.

Η Κωνσταντίνα φοράει μαύρη φόρμα και στηρίζεται σε ένα ειδικό ύφασμα. Το συγκεκριμένο είδος γυμναστικής έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Ανάμεσα σε αυτά είναι η βαθιά ενδυνάμωση του κορμού, η  αύξηση της ευλυγισίας, Βελτίωση του κυκλοφοριακού και καρδιαγγειακού συστήματος, η ανακούφιση στους χρόνιους πόνους του αυχένα και της πλάτης και άλλα πολλά.  

Σπυροπούλου: Αυτή είναι η γυμναστική που κάνει ανελλιπώς

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι πάντα κοντά στους φίλους της 

Χρόνο και για τους φίλους της βρίσκει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και έτσι πρόσφατα πήγε βόλτα στα μαγαζιά μαζί με τον καλό της φίλο, Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλου!

Σπυροπούλου: Με total black power look στο πλευρό του συζύγου της

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Οι δύο φίλοι ντυμένοι casual απόλαυσαν τη βόλτα τους και αντάλλαξαν τα νέα τους. Το μοντέλο φορούσε ένα τζιν τζάκετ, από μέσα ένα απλό, μαύρο t-shirt και από κάτω ένα baggy τζιν παντελόνι σε ανθρακί απόχρωση.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO
 

Η παρουσιάστρια επέλεξε μια λευκή-κρεμ πλεκτή ζακέτα, με σκούρες μπλε και κόκκινες ρίγες και από κάτω ένα wide-leg (φαρδύ) τζιν παντελόνι.

 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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