Για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η εκγύμναση του σώματός της είναι μία καθημερινή επιλογής και πειθαρχία, καθώς η παρουσιάστρια ακολουθουθεί ένα απαιτητικό αλλά άκρως αποτελεσματικό πρόγραμμα προπόνησης,
Η παρουσιάστρια κάνει γυμναστική ανελλιπώς και πιο συγκεκριμένα εναέρια γιόγκα. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή.
Η Κωνσταντίνα φοράει μαύρη φόρμα και στηρίζεται σε ένα ειδικό ύφασμα. Το συγκεκριμένο είδος γυμναστικής έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Ανάμεσα σε αυτά είναι η βαθιά ενδυνάμωση του κορμού, η αύξηση της ευλυγισίας, Βελτίωση του κυκλοφοριακού και καρδιαγγειακού συστήματος, η ανακούφιση στους χρόνιους πόνους του αυχένα και της πλάτης και άλλα πολλά.
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι πάντα κοντά στους φίλους της
Χρόνο και για τους φίλους της βρίσκει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και έτσι πρόσφατα πήγε βόλτα στα μαγαζιά μαζί με τον καλό της φίλο, Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλου!
Σπυροπούλου: Με total black power look στο πλευρό του συζύγου της
Οι δύο φίλοι ντυμένοι casual απόλαυσαν τη βόλτα τους και αντάλλαξαν τα νέα τους. Το μοντέλο φορούσε ένα τζιν τζάκετ, από μέσα ένα απλό, μαύρο t-shirt και από κάτω ένα baggy τζιν παντελόνι σε ανθρακί απόχρωση.
Η παρουσιάστρια επέλεξε μια λευκή-κρεμ πλεκτή ζακέτα, με σκούρες μπλε και κόκκινες ρίγες και από κάτω ένα wide-leg (φαρδύ) τζιν παντελόνι.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.