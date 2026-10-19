Σπυροπούλου: Με total black power look στο πλευρό του συζύγου της

Έναρξη του show με Στικούδη & Παναγιώταρου - Ποιοι ήταν εκεί

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου» / Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 12/10/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παρακολούθησε το cabaret show «BIJOUX» στο πλευρό του συζύγου της.
  • Επέλεξε total black look με μαύρο crop γιλέκο και ψηλόμεσο παντελόνι.
  • Φόρεσε ζώνη από τριπλή αλυσίδα, πιθανώς του οίκου Chanel, και μαύρα πέδιλα με ψηλή πλατφόρμα.
  • Συνδύασε το outfit της με ασημί και χρυσά κοσμήματα, κυρίως βραχιόλια.
  • Στο event παρευρέθηκαν γνωστοί από τον χώρο της τηλεόρασης και της μόδας.

Την έναρξή του έκανε το cabaret show «BIJOUX» και πλήθος κόσμου παρευρέθηκε να απολαύσει το πρόγραμμα με την Κατερίνα Στικούδη & την Αλέξάνδρα Παναγιώταρου. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ήταν στο πλευρό του συζύγου της, όπως είναι πάντα άλλωστε, σε κάθε εγχείρημα του επιχειρηματία. 

 Βασίλης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP 

 Βασίλης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP 

To look της εντυπωσιακό, minimal και chic. Επέλεξε total black σύνολο με μαύρο crop γιλέκο και μαύρο ψηλόμεσο παντελόνι με flare τελείωμα. 

Σπυροπούλου: Με total black power look στο πλευρό του συζύγου της

Στη μέση φορούσε ζώνη από τριπλή αλυσίδα, που έπεφτε χαμηλά στους γοφούς. Αυτο το αξεσουάρ, πιθανότατα του οίκου Chanel, πρόσθεσε λάμψη και μια διακριτική elegant αισθητική.

Λάκης Γαβαλάς-Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP PHOTO

Λάκης Γαβαλάς-Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP PHOTO

Συνδύασε το look της με μαύρα πέδιλα με ψηλή πλατφόρμα και ανοιχτή μύτη, ενώ «έσπασε» τη μονοτονία του μαύρου με ασημί και χρυσά κοσμήματα, κυρίως βραχιόλια, που φορούσε και στους δύο καρπούς. 

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ήταν άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόρασης και της μόδας. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Γρηγόρη Γκουντάρα με τη σύζυγό του, Νάταλι Κακκαβά, τον Λάκη Γαβαλά, τον Στέλιο Κουδουνάρη, την Έλενα Γαλύφα και τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

 Ναταλί Κάκκαβα- Γρηγόρης Γκουντάρας/ NDP 

 Ναταλί Κάκκαβα- Γρηγόρης Γκουντάρας/ NDP 

Στέλιος Κουδουνάρης-Κωνταντίνα Σπυροπούλου-Έλενα Γαλύφα / NDΡ

Στέλιος Κουδουνάρης-Κωνταντίνα Σπυροπούλου-Έλενα Γαλύφα / NDΡ

 Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου- Χάρης Σιανίδης/ NDP

 Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου- Χάρης Σιανίδης/ NDP

Μαρίλια Βαζαίου-Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου-Αγγελική Αγγελίδη-Αλέξανδρα Λοΐζου/ NDP

Μαρίλια Βαζαίου-Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου-Αγγελική Αγγελίδη-Αλέξανδρα Λοΐζου/ NDP

Αβραάμ Γκόσιος- Γρηγόρης Γκουντάρας- Γιώργος Βάλαρης / NDP

Αβραάμ Γκόσιος- Γρηγόρης Γκουντάρας- Γιώργος Βάλαρης / NDP

Σπυροπούλου: Με total black power look στο πλευρό του συζύγου της

Πελαγία Καζολέα/ NDP 

Σπυροπούλου: Με total black power look στο πλευρό του συζύγου της

 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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