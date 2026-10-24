Μία γεμάτη σεζόν από επαγγελματικές υποχρεώσεις διανύει η Κατερίνα Στικούδη, καθώς εκτός από τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, την απολαμβάνουμε και ως ηθοποιό μέσα από την καθημερινή σειρά «Μπλε Ώρες».

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια μίλησε για τη σχέση με τον μεγαλύτερο γιο της, ενώ αποκάλυψε ότι εκείνος είναι «υπεύθυνος» για τις στιλιστικές της επιλογές, με τον μικρό να ελέγχει τι φοράει η Κατερίνα Στικούδη. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι αρκετές φορές η ίδια αλλάζει ρούχα... μέσα στο αυτοκίνητο.

«Ο μεγάλος μου γιος ελέγχει τι φοράω. Αλλάζω στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές φεύγω με άλλα ρούχα από το σπίτι και αλλάζω μετά. Μου λέει ότι φαίνεται η κοιλιά μου, ή ότι όταν σκύβω κάτι φαίνεται. Αλλά, όταν μου λέει, “μαμάκα μου, όμορφη μαμά”, εκεί τελειώνουν όλα», είπε η Κατερίνα Στικούδη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Υπενθυμίζουμε, ότι η Κατερίνα Στικούδη έγινε ζευγάρι με τον δισκογραφικό παραγωγό, DJ και μέλος των ΝΕΒΜΑ, Βαγγέλη Σερίφη (γνωστό και ως DJ Rico) το 2009. Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις 25 Αυγούστου του στη Θεσπρωτία και έως σήμερα έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Βύρωνα που είναι σήμερα 5 χρόνων και τον Νικόλα ο οποίος είναι 2,5 ετών.

Πρόσφατα η Κατερίνα Στικούδη έχασε και τον πολυαγαπημένο της πατέρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του. Η Κατερίνα Στικούδη αποχαιρέτισε τον μπαμπά της δημοσιεύοντας στα social media μία παλιά φωτογραφία του, όταν εκείνος ήταν ακόμη μωρό, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι γώ σ’ αυτόν τον κόσμο… Καλό ταξίδι μπαμπά μου… Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου…».