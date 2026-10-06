Βαρύ είναι το πένθος για την Κατερίνα Στικούδη, η οποία αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της πατέρα, Νίκο Στικούδη.

Ο πατέρας της τραγουδίστριας έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Λίγες ώρες μετά την απώλειά του, η Κατερίνα Στικούδη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία του πατέρα της, όταν εκείνος ήταν ακόμη μωρό, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πολύ τρυφερή ανάμνηση.

Στην ανάρτησή της μίλησε για τον άνθρωπο που ήταν ο πατέρας της, για τη γνωριμία του με τη μητέρα της, αλλά και για τον δικό της γιο, Νικόλα, στον οποίο πλέον βλέπει στοιχεία του παππού του.

«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι γώ σ’ αυτόν τον κόσμο… Καλό ταξίδι μπαμπά μου… Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου…

Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό… το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε…», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη.

Η σχέση της με τον πατέρα της ήταν ιδιαίτερα δυνατή και η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για την περιπέτεια υγείας του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την αγωνία της.

«Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου ότι τον αγαπώ πολύ και στη μαμά μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Τον αγαπώ πολύ και θέλω να είναι γερός. Πολλές φορές αναβάλλουμε πράγματα, νομίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι για πάντα. Πρέπει να τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι, να το κάνουμε να μην πούμε “αύριο θα πάω να τους δω”. Συγγνώμη αν το μαύρισα λίγο. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.