Δύσκολες ώρες βιώνει η Κατερίνα Στικούδη, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας «έφυγε» από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της πατέρας, Νίκος Στικούδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η αγαπημένη περφόρμερ ενημερώθηκε για τα δυσάρεστα νέα ενώ βρισκόταν στην Κύπρο για τα γυρίσματα της νέας σειράς του Ανδρέα Γεωργίου, Μπλε ώρες. Παρότι ο πατέρας της αντιμετώπιζε θέματα υγείας εδώ και καιρό, η κατάστασή του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες, με την ίδια να μην κρύβει την έντονη ανησυχία της στους δικούς της ανθρώπους.

Η απώλεια αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για την καλλιτέχνιδα, καθώς αυτή την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα της στο cabaret show «Bijoux», σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη στο Baraonda.

Η Κατερίνα Στικούδη με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη και τον πατέρα της, Νίκο, στον γάμο της το 2018 / NDP Photo Agency

Όταν «λύγισε» στην τηλεόραση για τον μπαμπά της

Τον Δεκέμβριο του 2024, φιλοξενούμενη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Κατερίνα Στικούδη είχε συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό όταν ξέσπασε σε δάκρυα, μιλώντας για τους γονείς της:

«Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου και στη μαμά μου ότι τους αγαπώ πολύ. Δεν το έχω κάνει ποτέ και θέλω να τους το πω, να είναι γεροί», είχε εξομολογηθεί τότε με σπασμένη φωνή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της οικογένειας.

«Να μην αναβάλλουμε πράγματα... Νoμίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι. Πρέπει εκείνη τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι να το κάνουμε - να πάμε μια βόλτα, ένα σινεμά. Να μην λέμε "αύριο", γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι το αύριο. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας τις δύσκολες στιγμές που ήδη περνούσε η οικογένειά της.