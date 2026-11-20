Χιλιάδες υπέργηρα και κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια οδηγών και πεζών. «Έχουν ακριβύνει τα πάντα» λένε στον Βαγγέλη Γκούμα οδηγοί που τα αυτοκίνητα τους έχουν ξεπερασει ακόμα και τις τετρακόσιες χιλιάδες χιλιόμετρα!

Κυκλοφορούν ανάμεσα μας! Αυτοκίνητα με ηλικιά που αγγίζει τα 30 χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει τον πιο γερασμένο στόλο οχημάτων, με μέση ηλικία 17,8 έτη έναντι 12,7 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν έχουν πάνω από 10 χρόνια στην «πλάτη» τους.

Κυκλοφορούν ανάμεσά μας: Αυτοκίνητα με 400.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο

Τετρακόσιες χιλιάδες χιλιόμετρα για ένα αυτοκίνητο όπου σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία θα είχε καταλήξει σε παλιοσίδερα. Και όμως κυκλοφορούν, αν και η έλλειψη χρημάτων αλλά και η αύξηση της τιμής ανταλλακτικών κατά 22% οδηγούν σε ελλιπή συντήρηση.

Υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους. Παρ' όλα αυτά, κυκλοφορούν στους δρόμους και ζητούν, μάλιστα, από τον ιδιοκτήτη του συνεργείου να τα επισκευάσει με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος.

Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ετησίως είναι οι κλήσεις για οδική βοήθεια και μεταφορά σε συνεργείο. Και κάθε χρόνο οι κλήσεις για οδική βοήθεια αυξάνονται κατά 15% και τα πράγματα γίνονται χειρότερα.