Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας ολοκληρώθηκε η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, ενώ το παρασκήνιο της άφιξής του στην Ουάσιγκτον συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
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Όπως μετέδωσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής του Star Δημήτρης Σουλτογιάννης, τα μέτρα ασφαλείας στο προεδρικό αεροσκάφος χαρακτηρίζονται «πρωτοφανή».
Πριν από την απογείωση από την Κίνα, οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ειδικές θήκες αποκλεισμού σήματος, υπό τον φόβο πιθανής κατασκοπείας.
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«Φαίνεται πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε μεταξύ των επιβατών του Air Force one και της κυβερνησης, ή τουλάχιστον είναι εικονική» ανέφερε ο Δ. Σουλτογιάννης.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες για ένταση και διαπληκτισμό κατά την άφιξη του Αμερικανού προέδρου, με επίκεντρο τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και τον υπουργό Εμπορίου προσθέτουν νέα ερωτήματα για το παρασκήνιο της επιστροφής. Ο ίδιος πάντως ο Τραμπ, φτάνοντας στον Λευκό Οίκο, περιορίστηκε σε μία σιβυλλική δήλωση: «Ήταν ιστορική», τόνισε αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.