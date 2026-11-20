Οι γιορτές στην χριστουγεννιάτικη Αθήνα έχουν πια τη δική τους μουσική παράδοση: τις συναυλίες του Γιώργου Περρή!

Έχοντας δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια μοναδική σχέση με το κοινό που τον ακολουθεί ανελλιπώς, ο διεθνής Έλληνας ερμηνευτής δίνει ραντεβού στις 28 Δεκεμβρίου στο «Θέατρον» του Ελληνικού Κόσμου με όσους αγαπάνε τη δική του σφραγίδα στις εορταστικές συναυλίες. Λόγω μεγάλης ζήτησης, προστίθεται μία ακόμη παράσταση τη Τρίτη 29 Δεκεμβρίου.

Πιστός στις εκπλήξεις που επιφυλάσσει στο κοινό του κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Γιώργος Περρής δημιουργεί νέο ήχο, νέα πνοή και ακόμα περισσότερη χαρά!

Με ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για αυτές τις παραστάσεις, ο ξεχωριστός καλλιτέχνης συνδυάζει τη συγκίνηση με το ρυθμό, τα αγαπημένα τραγούδια με τις απρόσμενες μουσικές στιγμές, δημιουργώντας μια μουσική εμπειρία που θα ξεσηκώσει το κοινό κάθε ηλικίας.

Ξεχωριστή στιγμή θα είναι η σύμπραξη του με την εντυπωσιακή Maranatha Gospel Choir, η οποία με τις καθηλωτικές φωνές, τον παλμό και την εκρηκτική της ενέργεια υπόσχεται να μεταφορφώσει τη συναυλία σε μία μεγάλη μουσική γιορτή!

Σε μία από τις πιο δημιουργικές και συναρπαστικές περιόδους της πορείας του, ο Γιώργος Περρής δεν μας υπόσχεται απλώς μία ακόμα γιορτινή συναυλία, αλλά την πιο φωτεινή και αισιόδοξη υποδοχή της νέας χρονιάς!

«…Αnd A Happy New Year!» για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο «Θέατρον» του Ελληνικού Κόσμου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ

Μαζί του η MARANATHA GOSPEL CHOIR

Παίζουν οι Μουσικοί:

Πιάνο - Βαγγέλης Σταφανόπουλος

Πλήκτρα - Γιάννης Καφετζόπουλος

Τύμπανα - Παναγιώτης Κωστόπουλος

Κιθάρες - Δημήτρης Στασινός

Κοντραμπάσο - Κώστας Πατσιώτης

¶λτο Σαξόφωνο - Sam Marlieri

Τρομπέτα - Βαγγέλης Κατσαρέλης

Σαξόφωνο - Στέργιος Πολύζος

Τρομπόνι - Άγγελος Τζαμαριάς

Ενορχηστρώσεις - Δημήτρης Σιάμπος, Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Τεχνικοί:

Ηχολήπτης FOH - Νίκος Κόλλιας

Ηχολήπτης Σκηνής - Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Σχεδιασμός Φώτων - Περικλής Μαθιέλλης

Φωτογραφία Αφίσας - Ελίνα Γιουνανλή

Artwork - Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Επιμέλεια προγράμματος - Γιώργος Περρής

Artist Management – Λήδα Ρουμάνη

Παραγωγή - Μαίρη Τηλεμάχου, Half Note Productions