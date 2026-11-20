Ο Δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πιο μαγική εποχή του χρόνου με μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή στην πλατεία Συντάγματος. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, από τις 17:30, η καρδιά της Αθήνας θα αρχίσει να χτυπά σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα φορά ήδη τα γιορτινά της και γεμίζει με το πιο όμορφο φως των Χριστουγέννων: το φως της ελπίδας, της αλληλεγγύης, της ζεστασιάς. Ένα πανέμορφο, καταπράσινο, έλατο από φυτώριο, ύψους 21 μέτρων, από τα ψηλότερα που είχε η Αθήνα, θα ταξιδέψει από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης για να στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και να γίνει το λαμπερό σημείο αναφοράς των Χριστουγέννων στην πόλη».

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Η εκδήλωση ανοίγει επίσημα στις 17:45 με την Big Band Δήμου Αθηναίων, η οποία ξεκινά με αγαπημένες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στη συνέχεια, στις 18:30, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων παίρνει τη θέση της στην πλατεία Συντάγματος, μεταφέροντας μέσα από τις μουσικές της τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της Αθήνας. Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιανός, με το μοναδικό του ταπεραμέντο και χιούμορ να δίνουν τη δική τους νότα στο ξεχωριστό αυτό βράδυ.

Αμέσως μετά, από τις 19:00, η αγαπημένη της νέας γενιάς Μαρίνα Σπανού ανεβαίνει στη σκηνή με την κιθάρα, το πιάνο και τους μουσικούς της, για να τραγουδήσει για την Αθήνα με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Πιστή στη συνήθειά της να μεταμορφώνει τον δημόσιο χώρο σε μουσική σκηνή, προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη στιγμή της βραδιάς ξεκινά στις 19:30 με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού να δίνουν μαζί το σύνθημα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Χιλιάδες φωτάκια ανάβουν και η Πλατεία Συντάγματος γεμίζει λάμψη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των φετινών γιορτών στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη διερμηνέα Μαρία Βλάμη, κάνοντας τη γιορτινή εμπειρία πραγματικά προσβάσιμη και συμμετοχική για όλους.

Ο εορταστικός στολισμός της πλατείας Συντάγματος

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Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Αθήνας απλώνεται και φέτος σε κάθε γωνιά της πόλης, με το φως των αστεριών να γίνεται ο πρωταγωνιστής και να μεταμορφώνει δρόμους, πλατείες και γνώριμα σημεία της πρωτεύουσας σε ένα λαμπερό γιορτινό τοπίο.

Συγκεκριμένα, το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα στολιστεί παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Φέτος, ξεχωρίζει και η γιορτινή γιρλάντα που θα αγκαλιάσει τα κλαδιά του και θα δίνει τον εορταστικό τόνο και το πρωί.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το δέντρο δεν είναι το μοναδικό γιορτινό στοιχείο στην πλατεία. Συνολικά, το Σύνταγμα αναμένεται να στολιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή περίπου 168.000 λαμπιόνια.

Στις κολώνες της πλατείας, η οποία έχει ξεκινήσει και στολίζεται, θα τοποθετηθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελέσει ένα ιδανικό σημείο διάδρασης για τους παρευρισκόμενους περαστικούς. Την οδό Ερμού θα κοσμήσει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια που συνδέουν οπτικά τον πεζόδρομο με το Σύνταγμα.

Έτσι, η πιο εμβληματική πλατεία της Αθήνας θα αποτελέσει το λαμπερό επίκεντρο μιας βραδιάς γεμάτης μουσική, εκπλήξεις και χριστουγεννιάτικη διάθεση, αλλά και το σημείο συνάντησης των γιορτινών μας περιπάτων στην πόλη.