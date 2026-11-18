Το «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» επέστρεψε για 4η και τελευταία σεζόν, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Θέατρο OLVIO, κάθε Τετάρτη στις 21:00.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης θα προστεθούν παραστάσεις και όλες τις Κυριακές του Δεκεμβρίου.

Μετά τις διθυραμβικές κριτικές, τη βράβευση του Θανάση Τριαρίδη με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για το έργο του, αλλά και την υποψηφιότητα του Νίκου Στεργιώτη για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» για την ερμηνεία του, η παράσταση-φαινόμενο ανανεώνει το ραντεβού της με το θεατρόφιλο κοινό.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και ξεχώρισε για την υψηλή αισθητική της, καθώς και για τη δυναμική ερμηνευτική της προσέγγιση. Οι δύο σκηνοθέτες, σε συνεργασία με τους Λεωνίδα Μπακάλη και Νίκο Στεργιώτη, συνέθεσαν ένα συμπαγές και δυστοπικό θεατρικό σύμπαν, το οποίο προκάλεσε έντονη συγκίνηση τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.

Τη φετινή σεζόν, στην ομάδα της παράστασης προστίθεται και ο ταλαντούχος ηθοποιός Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από την παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Κωνσταντίνου Ντέλλα.

Το «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος καταφτάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 της κρατικής υπηρεσίας,ώστε να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο με τη σύντομη συνύπαρξη τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του. Η παρουσία του μυστηριώδους καθαριστή με την αντισφυξιογόνο μάσκα εντείνει την αγωνία. Η εξέλιξη του έργου απρόβλεπτη με απότομες εναλλαγές από κωμικές καταστάσεις σε έντονα δραματικές οδηγεί στην τελική αλήθεια.

Έγραψαν για την παράσταση:

«Η παράσταση που συνυπογράφουν σκηνοθετικά ο Νίκος Μαρνάς και ο Γιώργος Γκιόκας βασίζεται σε αυτή την ωραία πρώτη ύλη και την αναβαθμίζει. Μάλιστα, η δουλειά τους εξαλείφει τα ελάχιστα σημεία όπου το έργο δεν αποφεύγει το άμεσο κήρυγμα. Συνολικά, έχουμε να κάνουμε με ένα αξιοσημείωτο δείγμα γραφής, το οποίο προσδίδει στην ιστορία περαιτέρω εφιαλτικές διαστάσεις, χάρη στην αισθητική της.»

Τώνια Καράογλου, Αθηνόραμα

«Αξίζει να δει κανείς αυτήν την παράσταση μόνο και μόνο για τον καταιγιστικό ρυθμό της, τον καλοκουρδισμένο της θίασο και την πρωτοτυπία της σκηνοθεσίας. Γενικώς, ο έπαινος είναι το μόνο που αξίζει σ’ αυτήν την ομάδα νέων ηθοποιών (αποφοίτησαν μόλις το 2022 από τη σχολή του Θεάτρου Τέχνης), που εμπνεύστηκαν από το ειλικρινέστατο και απροκάλυπτα καταγγελτικό κείμενο του κύριου Τριαρίδη για να σκαρώσουν μια παράσταση υψηλών προδιαγραφών.»

Νίκος Ξένιος, bookpress

«Είναι νέοι ηθοποιοί οι Νίκος Στεργιώτης, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Μαρνάς και Γιώργος Γκιόκας- οι δύο τελευταίοι συνυπογράφουν και τη σκηνοθεσία. Κι όμως, παίζουν άψογα, χωρίς σε τίποτα να θυμίζουν σχολή -σπάνιο!- και χωρίς να πέφτουν σε καμιά από τις παγίδες που κατατρύχουν τους ηθοποιούς στο ξεκίνημά τους. Πρέπει να τους δείτε για να το πιστέψετε -και να τους απολαύσετε!»

Γιώργος Βουδικλάρης

«Οι πρωτοεμφανιζόμενοι σκηνοθέτες θα μπορούσαν να κινηθούν εκ του ασφαλούς πάνω στις γραμμές του κειμένου του Θανάση Τριαρίδη, ωστόσο τόλμησαν να καταθέσουν τη δική τους πρόταση καταφέρνοντας να αποφύγουν το στείρο παιχνίδι εντυπώσεων και να αναδείξουν τις πολλαπλές αναγνώσεις του μέσα από μια ρυθμική χορογραφία φωτισμών, σκηνικών, αντικειμένων όπως τα πορτοκάλια και κυρίως ερμηνειών»

Γεωργία Καρκάνη, Marie Claire

«Ο Θανάσης Τριαρίδης, παρέδωσε ένα αριστοτεχνικά γραμμένο θεατρικό έργο, με λεκτική οικονομία, ιδιαίτερα συμβολικά και υπαινικτικά σημεία και ευθύβολο λόγο. Ωστόσο χωρίς την πρωτότυπη σκηνοθεσία και τις πραγματικά εντυπωσιακά καλές ερμηνείες των ηθοποιών, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο»

Φωτεινή Λαμπρίδη, tvxs

«Η παράσταση που συνυπογράφουν σκηνοθετικά ο Νίκος Μαρνάς και ο Γιώργος Γκιόκας βασίζεται σε αυτή την ωραία πρώτη ύλη και την αναβαθμίζει. Μάλιστα, η δουλειά τους εξαλείφει τα ελάχιστα σημεία όπου το έργο δεν αποφεύγει το άμεσο κήρυγμα. Συνολικά, έχουμε να κάνουμε με ένα αξιοσημείωτο δείγμα γραφής, το οποίο προσδίδει στην ιστορία περαιτέρω εφιαλτικές διαστάσεις, χάρη στην αισθητική της».

Δημήτρης Φιλελές, Fractal

«Η σκηνοθετική γεωμετρία με σαφήνεια, ένταση και ρυθμό, βρίσκει τη βάση της, με απότοκο και το συγγραφικό πόνημα να αναδεικνύει την ουσία του, αλλά κυρίως την πολιτική διάσταση της θεατρικής πράξης»

Ζωή Τόλη, Enetpress

«Το θέατρο είναι μοίρασμα. Αν καταφέρει να σε προβληματίσει έστω και λίγο, τότε κάτι καλό γίνεται. Είδα το «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» από νέα ταλαντούχα παιδιά, που έκαναν τον λόγο του Τριαρίδη πράξη, και ήταν ανέλπιστα καλοί!»

Ντίνα Καρρά, onlytheater

«Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε πολύ καλό θέατρο!»

Νάντια Παπαπάνου, boemradio.gr

«Το σπουδαίο έργο του Θανάση Τριαρίδη για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου γίνεται δυνατή παράσταση στα χέρια δύο υποσχόμενων σκηνοθετών.»

Ηρώ Κουνάδη, in2life

«Η χημεία μεταξύ των ηθοποιών είναι φανερή, ιδιαίτερα στις στιγμές συγκρούσεων και αποκαλύψεων. Το έργο δεν τους ζητά να υποδυθούν απλώς χαρακτήρες, αλλά να ενσαρκώσουν καταστάσεις, να γίνουν φωνές ενός ηθικού και πολιτικού λαβύρινθου. Κι αυτοί, με ακρίβεια και αλήθεια, ανταποκρίνονται»

Κάτια Σωτηρίου, my theatro

«Τέσσερις νέοι ηθοποιοί φέρνουν σε πέρας μια δύσκολη θεματικά παράσταση, που την κουβαλάς για καιρό»

Μαρία Πασλή, theatro.gr

«Δεν είναι απλώς μια «ωραία» παράσταση με την έννοια του ευχάριστου· είναι μια εμπειρία που σε βάζει μέσα στο ίδιο το έργο, σε κάνει να νιώσεις, να προβληματιστείς, να δεις τα πράγματα που ίσως απέφευγες να κοιτάξεις»

Θεοδώρα Ράπο, keyshmach

«Δεν το συζητώ ότι πάτε και βλέπετε αυτή την παράσταση χθες κιόλας»

Κώστας Κούλης, keysmash.gr

«Η πολιτική γραφή του Θανάση Τριαρίδη καταπιάνεται με το «εθνικό αφήγημα» και το αποδομεί, φανερώνει τις αντιφάσεις, τα ιστορικά ψεύδη, τη σοβαροφάνειά του».

Στρατής Ηλιάκης, Εφημερίδα των Συντακτών

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαρνάς - Γιώργος Γκιόκας

Σκηνικά - Κοστούμια: Ηρώ Παρδαβέλλα

Μουσική: Οδυσσέας Τσούβαλης

Σχεδιασμός φωτισμού: Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα

Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Video- trailer: Φίλιππος Μέμος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Τσίγκας

Παραγωγή: Θέατρο OLVIO

Παίζουν: Νίκος Μαρνάς, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Στεργιώτης, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος

Πληροφορίες

Ημέρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 21:00 και όλες τις Κυριακές του Δεκεμβρίου στις 20:30

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ (γενική είσοδος)/12 ευρώ (μειωμένο)

Διάρκεια: 70 λεπτά

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 14 118

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 - 21:00

