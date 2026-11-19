Τι είναι εκείνο που κάνει μια φωνή να ξεχωρίζει και να παραμένει αναγνωρίσιμη, ακόμη κι όταν περνούν τα χρόνια και αλλάζουν οι μουσικές τάσεις; Στην περίπτωση της Emma Shapplin, η απάντηση βρίσκεται σε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό: στην κλασική μουσική παιδεία, στην αγάπη της για την ποίηση, στην ηλεκτρονική αισθητική και σε μια ερμηνευτική προσέγγιση που δεν υπάκουσε ποτέ σε αυστηρούς μουσικούς διαχωρισμούς.

Η καλλιτέχνιδα που έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από το Carmine Meo κατάφερε να δημιουργήσει ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα, το οποίο δύσκολα εντάσσεται σε μία μόνο κατηγορία. Η όπερα, η νεοκλασική μουσική και η σύγχρονη pop συνυπάρχουν στη δισκογραφία της, ενώ η επιλογή της να χρησιμοποιεί στα πρώτα της έργα μεσαιωνικά ιταλικά προσέδωσε στα τραγούδια της μια διαφορετική λογοτεχνική και αισθητική διάσταση.

Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2026, η Emma Shapplin επιστρέφει στην Αθήνα. Το gazarte origin stage θα φιλοξενήσει δύο εμφανίσεις της, σε μια περίοδο του χρόνου που η μουσική αποκτά συχνά έναν διαφορετικό συναισθηματικό συμβολισμό.

Από το «Spente le Stelle» στη διεθνή αναγνώριση

Το 1998 αποτέλεσε καθοριστική χρονιά για την πορεία της. Με την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, Carmine Meo, η Emma Shapplin γνώρισε εντυπωσιακή διεθνή επιτυχία, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και πολυπλατινένιες διακρίσεις. Το «Spente le Stelle» έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της, συστήνοντας στο ευρύ κοινό μια ερμηνεύτρια που είχε επιλέξει να ακολουθήσει έναν εντελώς δικό της δρόμο.

Η συνέχεια ήρθε με το Etterna, ένα έργο που διεύρυνε ακόμη περισσότερο τις μουσικές αναζητήσεις της. Σημαντική υπήρξε η συνεργασία της με τον συνθέτη Graeme Revell, γνωστό για τη δουλειά του στον κινηματογράφο, καθώς και η συμμετοχή της London Philharmonic Orchestra και της χορωδίας της. Οι ηχογραφήσεις στα Abbey Road Studios έδωσαν στο άλμπουμ μια ιδιαίτερη ορχηστρική διάσταση.

Είναι ενδιαφέρον ότι η δημιουργική της δραστηριότητα δεν περιορίστηκε ποτέ στη δισκογραφία. Η Emma Shapplin έχει αναπτύξει παράλληλα τη σχέση της με τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες, ενώ συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση, στη στιχουργική και στην παραγωγή των έργων της. Η ανάγκη της να ελέγχει και να διαμορφώνει το αισθητικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Στην πολυετή πορεία της έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους σε διαφορετικά σημεία του κόσμου. Από το Παλάτι του Κρεμλίνου στη Μόσχα και την Esplanade της Σιγκαπούρης μέχρι ιστορικούς χώρους στην Καισάρεια και σκηνές της Λατινικής Αμερικής, οι εμφανίσεις της έχουν συνδεθεί με μια σκηνική προσέγγιση που ξεπερνά την απλή μουσική παρουσίαση. Σημαντικές είναι επίσης οι συνεργασίες της με τον Paolo Conte και τον Graeme Revell, όπως και η συμμετοχή της στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας Red Planet.

Οι σκηνές, οι συνεργασίες και η Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί έναν ξεχωριστό σταθμό στη διαδρομή της. Το ελληνικό κοινό την έχει συναντήσει σε σημαντικούς χώρους, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Λυκαβηττός και το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη στιγμή υπήρξε η συνεργασία της με τον Γιώργο Νταλάρα, όταν οι δύο καλλιτέχνες μοιράστηκαν τη σκηνή στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Η ίδια έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, ενώ ιδιαίτερη θέση στις καλλιτεχνικές της αναφορές έχει η Μαρία Κάλλας. Η παρουσία της μεγάλης Ελληνίδας σοπράνο στην ιστορία της όπερας αποτελεί άλλωστε ένα σημείο αναφοράς που συνδέει διαφορετικές γενιές ερμηνευτριών και διαφορετικές αντιλήψεις για τη φωνητική τέχνη.

Η επιστροφή της Emma Shapplin στην Αθήνα τον Δεκέμβριο έρχεται να ανανεώσει αυτή τη σχέση. Οι δύο συναυλίες στο gazarte origin stage αποτελούν μια νέα ευκαιρία για το κοινό να συναντήσει από κοντά μια καλλιτέχνιδα που έχει επιλέξει να διαμορφώσει τη δική της μουσική διαδρομή, χωρίς να περιοριστεί στις προσδοκίες ενός συγκεκριμένου είδους.

Οι εμφανίσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια του gazarte, το οποίο συνεχίζει να φιλοξενεί καλλιτέχνες από τη διεθνή μουσική σκηνή.