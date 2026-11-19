Την αποχώρησή του από τις θεατρικές παραστάσεις «Όλιβερ Τουίστ» και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» ανακοίνωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την απόφασή του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη.

Παράλληλα, θέλησε να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τη συνεργασία τους και τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί κατά τη διάρκεια των προβών και των παραστάσεων.

Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα του «Όλιβερ Τουίστ», με την οποία, όπως περιέγραψε, δημιούργησαν κάτι ξεχωριστό, ενώ αποκάλυψε πως για τις δύο επόμενες προγραμματισμένες παραστάσεις του έργου, στις 22 και 29 Νοεμβρίου, έχει ήδη βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Όσο για την παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ», διευκρίνισε πως τον ρόλο του Σκρουτζ είχε εξαρχής αναλάβει ο Χρήστος Μαντακάς.

«Λυπάμαι πραγματικά γιατί είχα την πιο ονειρεμένη, αγνή, γεμάτη αγάπη επαγγελματική (και με μερικούς από εσάς "αδερφική" σχέση) με τα "παιδιά του θιάσου" και που το υπόσχομαι στον εαυτό μου να ξανασυναντηθούμε θεατρικά - σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα!

Ένα μεγάλο τεράστιο "ευχαριστώ" από καρδιάς σε όλες τις "ψυχούλες σας" που δημιουργήσαμε κάτι πολύ ονειρεμένο και αγνό, γεμάτοι ενθουσιασμό, φαντασία, χαρά, γέλιο και τελικά καταφέραμε να νικήσουμε την αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι για 2 Κυριακές 8/11 και 15/11 και που δυστυχώς δεν θα βρεθούμε ξανά στον ΟΛΙΒΕΡ στις 2 ακόμη προγραμματισμένες παραστάσεις στις 22/11 και 29/11 - ευτυχώς βρέθηκε ο αντικαταστάτης μου - όσο για το έργο "Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ" υπήρχε από την αρχή η διανομή στον ρόλο του Σκρουτζ από τον πολύ άξιο και ταλαντούχο Χρήστο Μαντακα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους σας. Αγαπημένο dream team μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.