Το πάρτι γενεθλίων του Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με μία ασυνήθιστη άφιξη να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ένα λευκό πούλμαν έφτασε στην πολυτελή έπαυλη του ηθοποιού, μεταφέροντας μια μεγάλη παρέα νεαρών γυναικών, οι οποίες έγιναν αμέσως θέμα συζήτησης.

Οι εικόνες από την άφιξή τους κυκλοφόρησαν γρήγορα στα social media. Οι νεαρές γυναίκες εμφανίστηκαν με μίνι φορέματα και ψηλοτάκουνα, ενώ κατέβηκαν από το πούλμαν με χαμόγελα και κατευθύνθηκαν προς την κατοικία όπου πραγματοποιούνταν η γιορτή.

Τα ερωτήματα για τις γυναίκες που έφτασαν με το πούλμαν

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσε η άφιξη της συγκεκριμένης παρέας, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των υπόλοιπων γυναικών, ούτε για τη σχέση τους με τον διάσημο ηθοποιό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η 28χρονη σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν φωτογραφήθηκε από τους παπαράτσι. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, βρισκόταν στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Leonardo DiCaprio’s 52nd birthday party attended by busload of glamorous women as video captures their eye-popping arrival https://t.co/dkQzuzaDwT https://t.co/pF2TxD0Gap — Page Six (@PageSix) November 16, 2026

Οι διάσημοι καλεσμένοι στο πάρτι του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο στενός φίλος του, Τόμπι Μαγκουάιρ, ο Αλ Πατσίνο, ο Τζόνα Χιλ, η ράπερ Ice Spice, η Στάσι Καρανικολάου και ο 50 Cent. Στη βραδιά βρέθηκαν επίσης ο Κέισι Άφλεκ, ο Ορλάντο Μπλουμ, η Κάρα Ντελεβίν και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Το «παρών» έδωσε ακόμη ο Τράβις Μπάρκερ, συνοδευόμενος από τα δύο παιδιά του, Λάντον και Αλαμπάμα, ενώ από την οικογένεια του ηθοποιού παρευρέθηκαν ο πατέρας του, Τζορτζ, και η μητριά του, Πέγκι Αν Φάραρ.

Οι φωτογράφοι κατέγραψαν, μάλιστα, και τη μεταφορά της εντυπωσιακής τούρτας γενεθλίων στον χώρο της εκδήλωσης.