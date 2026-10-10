Η Κατερίνα Στικούδη επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, Νίκου Στικούδη, πραγματοποιώντας την πρώτη της σκηνική εμφάνιση το βράδυ της Παρασκευής.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ενώ η απώλεια του πατέρα της είχε γίνει γνωστή από την ίδια με δημόσια ανάρτηση την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η επιστροφή της στη σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media. Υλικό δημοσιεύτηκε τόσο στο Instagram του νυχτερινού κέντρου όσο και από την Ελένη Χατζίδου, η οποία βρέθηκε στην πρεμιέρα. Στα σχετικά αποσπάσματα, η Κατερίνα Στικούδη εμφανίζεται να ερμηνεύει τραγούδια της έχοντας δίπλα της τους χορευτές της.

Η τραγουδίστρια φόρεσε στη σκηνή ένα μίνι μαύρο φόρεμα με στρας και πούπουλα, ενώ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της άλλαξε περισσότερα από ένα σύνολα.

Η πρεμιέρα της Κατερίνας Στικούδη

Η πρώτη αυτή εμφάνιση ήρθε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική περίοδο για την τραγουδίστρια. Ο Νίκος Στικούδης έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα.

Η Κατερίνα είχε σταθεί στο πλευρό του πατέρα της καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του και ότι είχε μιλήσει και στο παρελθόν δημόσια για τη στενή σχέση που είχαν.

Την απώλεια ανακοίνωσε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφία του πατέρα της από τη βρεφική του ηλικία και συνοδεύοντάς την με το τραγούδι της Καίτης Χωματά «Χαλάλιν του».

Η ανάρτηση για τον Νίκο Στικούδη

Στην ανάρτησή της, η Κατερίνα Στικούδη έγραψε: «Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι' γω σ' αυτόν τον κόσμο... Καλό ταξίδι μπαμπά μου… Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου... Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό… το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε...».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Στικούδη

Πότε έγινε γνωστή η απώλεια και τι ακολούθησε

Η γνωστοποίηση του θανάτου έγινε στις 6 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Νίκου Στικούδη στις 5 Οκτωβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε κανονικά στην πρεμιέρα της, επιλέγοντας να συνεχίσει το προγραμματισμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα.

Το ενδιαφέρον γύρω από την εμφάνισή της εντάθηκε λόγω της χρονικής εγγύτητας με την προσωπική της απώλεια, με τα βίντεο από το Baraonda Music Hall να καταγράφουν την πρώτη της επιστροφή μπροστά στο κοινό μετά το πένθος.