Όλα όσα θες να ξέρεις για τον άντρα Σκορπιό

Η αστρολογία μπορεί να σας πει πολλά για ένα άτομο. Για παράδειγμα, οι Σκορπιοί άνδρες είναι παθιασμένοι, σίγουροι και μυστηριώδεις. Πρέπει να εργαστείτε σκληρά για να τους ανοίξετε. Δεν πρόκειται να είναι ένα ανοιχτό βιβλίο από την αρχή. Εάν ενδιαφέρεστε να βγείτε ραντεβού με αυτό το ζώδιο, εδώ είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για έναν Σκορπιό.

Χαρακτηριστικά – η θετική πλευρά

Ο Σκορπιός είναι φιλόδοξος, έξυπνος και σίγουρος. Μόλις ορίσουν έναν στόχο για τον εαυτό τους, ποτέ δεν τον εγκαταλείπουν. Θα βάλουν όλη την προσπάθειά τους να επιτύχουν ό,τι έβαλαν στόχο. Οι Σκορπιοί είναι ένας από τους σκληρότερους εργαζόμενους στο ζωδιακό. Ξέρουν ότι έχουν αυτό που χρειάζεται για να πετύχει, οπότε δεν αφήνουν ποτέ την αποτυχία να τους επιβραδύνει. Συνεχίζουν να κερδίζουν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό τους ότι το αξίζουν.

Ο Σκορπιός είναι επίσης απλός, σοβαρός και εντελώς ειλικρινής. Αν και μπορούν να είναι μυστικοπαθείς για το παρελθόν τους, ποτέ δεν κρατούν τα συναισθήματά τους για τους άλλους. Μερικές φορές, καταλήγουν να είναι κάπως απότομοι και πληγώνουν τους άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, ποτέ δεν πρόκειται για την πρώτη πρόθεσή τους. Απλώς προσπαθούν να είναι αυθεντικοί. Δεν μπορούν να σταθούν ψεύτες και απατεώνες, οπότε πιστεύουν ότι είναι καλύτερο να πουν την αλήθεια, ακόμη και όταν πονάει. Είναι πολυμήχανοι. Μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν έχει σημασία τι είδους εμπόδιο βρίσκεται στο δρόμο τους, θα βρουν μια λύση. Είναι πάρα πολύ σίγουροι για να εγκαταλείψουν τον εαυτό τους. Ξέρουν ότι μπορούν να χειριστούν ό,τι και αν αντιμετωπίζουν σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό το ζώδιο είναι ατρόμητο.

Ο Σκορπιός είναι επίσης εξαιρετικά ευφυής, ώστε να μπορούν να κάνουν μια συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα. Πλέον, τους αρέσει να μαθαίνουν, έτσι θα κάνει ένα εκατομμύριο ερωτήσεις. Ακόμα κι αν αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα, του αρέσει να γελάει. Ένας Σκορπιός είναι πάντα πρόθυμος να μοιραστεί μια καλή στιγμή με τους στενότερους φίλους τους. Θα κάνουν τα πάντα για τους ανθρώπους που θεωρούν σημαντικούς.

Η αρνητική πλευρά

Ο Σκορπιός είναι πεισματάρης. Θέλει να γίνονται τα πράγματα με τον τρόπο του, επειδή πιστεύει ότι γνωρίζει καλύτερα. Αγαπούν να δίνουν οδηγίες κι εντολές. Ωστόσο, όταν κάποιος άλλος προσπαθεί να δώσει τις εντολές, θα εκραγεί. Δεν νιώθει άνετα να τον καθοδηγούν. Δεν θέλει να ακολουθεί κανόνες ή τελεσίγραφα, κι αυτός είναι ο λόγος που συγκρούεται με την εξουσία.

Δεν θέλετε να βρεθείτε στη λάθος πλευρά ενός άνδρα Σκορπιού. Είναι εκδικητικός και πικρόχολος. Κυβερνάται από τον πλανήτη Άρη, που συμβολίζει το πάθος, την επιθετικότητα, ο Θεός του πολέμου, και τα ένστικτα των ζώων. Αν βλάψετε έναν άνδρα Σκορπιό μια φορά, δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δεν πρόκειται να σας συγχωρήσει σύντομα. Μπορούν να κατέχουν κακίες για το υπόλοιπο της ζωής τους, επειδή ποτέ δεν βάζουν το παρελθόν στο παρελθόν.

Σκορπιός άνδρας και αγάπη

Ο Σκορπιός είναι μυστηριώδης και μυστικοπαθής, όταν θα τον συναντήσεις. Φοβάται πάντα μην προδοθεί. Είναι πάντα στην επιφυλακή για τον κίνδυνο. Αυτό το ζώδιο έχει την ανάγκη να σε γνωρίσει καλύτερα πριν αισθανθεί άνετα μαζί σου. Του παίρνει πολύ χρόνο για να ζεσταθεί σε νέους ανθρώπους, αλλά όταν το κάνει, θα έχεις ένα φίλο για μια ζωή.

Δυστυχώς, στις σχέσεις, οι άνδρες Σκορπιοί μπορεί να είναι του ελέγχου. Είναι φυσικό τους να ορίζουν τους κανόνες και το ρυθμό. Αυτό είναι επειδή νοιάζονται βαθιά για τους αγαπημένους τους και θέλουν αυτό που είναι καλύτερο για αυτούς. Από τη στιγμή που πιστεύουν ότι είναι πιο έξυπνοι από όλους τους άλλους, υποθέτουν ότι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνετε. Ακόμα κι αν υπερπροστατευτικότητά τους προέρχεται από ένα καλό μέρος, μπορούν να εμφανίσουν τάση σε έμμονη και χειραγώγηση, αν δεν είστε προσεκτικοί.

Σκορπιός άνδρας στο σεξ

Ο Σκορπιοί δεν ενδιαφέρονται για περιστασιακό σεξ. Είναι αυτοί που ψάχνουν για μια πραγματική, σοβαρή δέσμευση. Ωστόσο, από τη στιγμή που είναι σε μια σχέση, αγαπούν το σεξ. Θα το ήθελαν σε όλες τις ώρες της ημέρας. Ο Σκορπιός είναι το πιο έντονο από όλα τα ζώδια.

Αν θέλεις να αποπλανήσεις έναν άνδρα Σκορπιό, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι ευάλωτη μαζί του. Παρά το γεγονός ότι ο Σκορπιός θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να ζεσταθεί σε νέους ανθρώπους, είναι κρυφά σούπερ συναισθηματικός. Μόλις μπαίνει σε μια σοβαρή σχέση, δεν θα κρατήσει τίποτα πίσω από τον σύντροφό του. Και θα θέλουν ο σύντροφός τους να είναι εξίσου αυθεντικός.

Πηγή: allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου