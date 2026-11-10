Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Black Friday, όπου οι μεγάλες προσφορές έχουν την τιμητική τους, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται για την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Πώς να εντοπίσετε τις πραγματικές προσφορές και να αποφύγετε τις παγίδες κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της Black Friday / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι εκπτώσεις αναμένεται να γεμίσουν μικρά, μεγάλα, αλλά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Ωστόσο, προτού παρασυρθείτε από προσφορές τύπου «-50%» ή «-70%», θα πρέπει να εντοπίσετε τις πραγματικές προσφορές και να αποφύγετε τις παγίδες κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βασικά βήματα σύγκρισης τιμών και ελέγχου αγορών, για να πετύχετε τα καλύτερα, πραγματικά deals:

Χρησιμοποιήστε πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και ιστορικό

Διάγραμμα πορείας τιμής: Προτού προχωρήσετε σε αγορά, αναζητήστε το προϊόν σε πλατφόρμες ή άλλες μηχανές σύγκρισης που διαθέτουν ενσωματωμένο ιστορικό τιμών

Προτού προχωρήσετε σε αγορά, αναζητήστε το προϊόν σε πλατφόρμες ή άλλες μηχανές σύγκρισης που διαθέτουν ενσωματωμένο ιστορικό τιμών Έλεγχος χαμηλότερης τιμής : Ελέγξτε ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλούνταν το προϊόν τις προηγούμενες εβδομάδες ή τους προηγούμενους μήνες, ώστε να διαπιστώσετε αν η «έκπτωση» είναι πραγματική ή αν η τιμή είχε ανέβει τεχνητά λίγο πριν την Black Friday

: Ελέγξτε ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλούνταν το προϊόν τις προηγούμενες εβδομάδες ή τους προηγούμενους μήνες, ώστε να διαπιστώσετε αν η «έκπτωση» είναι πραγματική ή αν η τιμή είχε ανέβει τεχνητά λίγο πριν την Black Friday Σύγκριση καταστημάτων: Μην περιορίζεστε σε ένα μόνο κατάστημα - συγκρίνετε την τελική τιμή του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικές επιχειρήσεις.

Η πραγματική αξία ενός προϊόντος πριν από την περίοδο των μεγάλων εκπτώσεων είναι άκρως απαραίτητη, ώστε να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως και τελικά αγοράσετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει χωρίς να έχει εν τέλει πραγματική έκπτωση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Υπολογίστε τα κρυφά κόστη

Έξοδα αποστολής και αντικαταβολής: Σε πολλές περιπτώσεις, η χαμηλή τιμή ενός προϊόντος «εξουδετερώνεται» από τα υψηλά μεταφορικά ή τις χρεώσεις πληρωμής. Συνυπολογίστε το τελικό ποσό προτού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Οργανώστε τις αγορές σας

Φτιάξτε λίστα εκ των προτέρων: Καταγράψτε τι πραγματικά χρειάζεστε, ώστε να μην παρασυρθείτε από τα εντυπωσιακά ποσοστά έκπτωσης (-40%, -50% κ.λπ.) και προβείτε σε μη απαραίτητες αγορές

Καταγράψτε τι πραγματικά χρειάζεστε, ώστε να μην παρασυρθείτε από τα εντυπωσιακά ποσοστά έκπτωσης (-40%, -50% κ.λπ.) και προβείτε σε μη απαραίτητες αγορές Ψυχραιμία στην απόφαση: Αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές της τελευταίας στιγμής και ελέγξτε την πολιτική επιστροφών του εκάστοτε καταστήματος.

Black Friday: Η τιμή που πρέπει να προσέξετε πρoτού πατήσετε «αγορά»

Η πραγματική αξία ενός προϊόντος πριν από την περίοδο των μεγάλων εκπτώσεων είναι άκρως απαραίτητη, ώστε να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως και τελικά αγοράσετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει χωρίς να έχει εν τέλει πραγματική έκπτωση. Τι σημαίνει αυτό; Για παράδειγμα, ένα προϊόν που πωλούνταν τις προηγούμενες εβδομάδες προς 50 ευρώ, λίγες ημέρες πριν από τη Black Friday, η τιμή του αυξάνεται στα 100 ευρώ και στη συνέχεια εμφανίζεται με έκπτωση 50%, δηλαδή στα 50 ευρώ. Στην πραγματικότητα, ο καταναλωτής δεν κερδίζει τίποτα, αφού αγοράζει το προϊόν στην ίδια τιμή που κόστιζε προηγουμένως.

Ο καταναλωτής, λοιπόν, είναι απαραίτητο να συγκρίνει τις τιμές σε διαφορετικά καταστήματα, να ψάξει το ιστορικό τιμών του προϊόντος και να ελέγξει αν η τελική τιμή αποτελεί πραγματικό deal.