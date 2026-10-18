Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Black Friday 2026, που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να αναζητήσουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Αν και απομένουν αρκετές εβδομάδες μέχρι την επίσημη ημερομηνία, η αγορά αρχίζει να προετοιμάζεται για τη μεγάλη εκπτωτική περίοδο, με αρκετές επιχειρήσεις να σχεδιάζουν προσφορές που δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη Παρασκευή.

Τα τελευταία χρόνια, η Black Friday έχει εξελιχθεί από μια ημέρα εκπτώσεων σε μια ευρύτερη εμπορική περίοδο, με προσφορές που συχνά ξεκινούν νωρίτερα και συνεχίζονται μέχρι τη Cyber Monday.

Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις

Η επίσημη ημερομηνία της Black Friday είναι η 27η Νοεμβρίου 2026, ωστόσο οι καταναλωτές ενδέχεται να συναντήσουν μειωμένες τιμές αρκετές ημέρες νωρίτερα.

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