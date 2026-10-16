Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις στο myΘέρμανση

Αυξημένο κατά 30% φέτος - Καλύπτει όλα τα είδη θέρμανσης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και καλύπτει όλα τα είδη θέρμανσης.
  • Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα ανοίξει για αιτήσεις έως τις 10 Νοεμβρίου, με προθεσμία υποβολής έως 5 Δεκεμβρίου.
  • Η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί έως 23 Δεκεμβρίου, υπολογισμένη με βάση το ποσό της προηγούμενης χρονιάς.
  • Περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να ωφεληθούν, με 603.685 να αφορούν θέρμανση με πετρέλαιο.
  • Η προκαταβολή για παλιούς δικαιούχους θα φτάσει το 78% και για νέους δικαιούχους το 65%.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και καλύπτει όλα τα είδη θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει.  

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Starη πλατφόρμα του myΘέρμανση θα αρχίσει να λειτουργεί έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου.  

Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. 

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις στο myΘέρμανση

Η προκαταβολή θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που έλαβαν οι δικαιούχοι την προηγούμενη χρονιά. Για όσους είχαν λάβει το επίδομα πέρυσι, η προκαταβολή θα φτάσει το 78%, ενώ για τους νέους δικαιούχους θα ανέλθει στο 65%. 

Το επίδομα αναμένεται να δώσει οικονομική ανάσα σε περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά. 

Από αυτά, 603.685 νοικοκυριά αφορούν τη θέρμανση με πετρέλαιο, 311.487 τη θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα και 182.724 τη θέρμανση με φυσικό αέριο. 

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