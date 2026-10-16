Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και καλύπτει όλα τα είδη θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η πλατφόρμα του myΘέρμανση θα αρχίσει να λειτουργεί έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Η προκαταβολή θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που έλαβαν οι δικαιούχοι την προηγούμενη χρονιά. Για όσους είχαν λάβει το επίδομα πέρυσι, η προκαταβολή θα φτάσει το 78%, ενώ για τους νέους δικαιούχους θα ανέλθει στο 65%.

Το επίδομα αναμένεται να δώσει οικονομική ανάσα σε περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Από αυτά, 603.685 νοικοκυριά αφορούν τη θέρμανση με πετρέλαιο, 311.487 τη θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα και 182.724 τη θέρμανση με φυσικό αέριο.

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