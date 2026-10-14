Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση - Δείτε αναλυτικά

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Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, από 1.200 σε 1.560 ευρώ.
  • Μείωση 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, με συνολική τιμή εκτίμησης 1,55 ευρώ το λίτρο.
  • Ενεργοποίηση τριών κρατικών επιδοτήσεων από 15 έως 31 Οκτωβρίου για περιορισμό κόστους καυσίμων.
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου 2026.
  • Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις και 52 εκατ. ευρώ για την αύξηση του επιδόματος.

Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 και επιδοτήσεις στα καύσιμα με συνολικό όφελος έως 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης. 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση των διυλιστηρίων και την κρατική επιδότηση. 

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν έως και 1.560 ευρώ

Όπως ανακοινώθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, Θάνο Πετραλιά, το σχέδιο προβλέπει άμεση μείωση των τιμών στην αντλία για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και πρόσθετη στήριξη των νοικοκυριών για ολόκληρο τον χειμώνα.

Επιδότηση καυσίμων: Πόσο μειώνονται οι τιμές

Από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται τρεις κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία, με στόχο να περιοριστεί το κόστος των μετακινήσεων και της θέρμανσης.

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
Ειδικότερα, προβλέπονται:

  • 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τα διυλιστήρια και 20 λεπτά από το κράτος, άρα η μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο. 
  • 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (diesel) από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια, άρα συνολικά η τιμή θα μειωθεί κατά 20 λεπτά το λίτρο.
  • 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, από τις 17 Οκτωβρίου.

Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον καταναλωτή ή να προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Το δημοσιονομικό κόστος των τριών άμεσων παρεμβάσεων υπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Τι συμφέρει φέτος για θέρμανση

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από τα 1,95 στα 1,55 ευρώ το λίτρο

Η συνδυασμένη επιδότηση του κράτους και των διυλιστηρίων εκτιμάται ότι θα περιορίσει αισθητά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της διάθεσής του.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αρχική τιμή αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών.

Με τη συνολική μείωση των 40 λεπτών ανά λίτρο, η εκτιμώμενη τιμή στην αντλία διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ, με πιθανό εύρος από 1,50 έως 1,60 ευρώ.

Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω, περίπου στα 1,35 ευρώ ανά λίτρο, με βάση τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν.

Η τελική τιμή, πάντως, θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και την εξέλιξη των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν τα διυλιστήρια

Τα διυλιστήρια ανακοίνωσαν έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. 

Ειδικότερα, η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης διατηρείται η έκτακτη έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Σε αυτήν προστίθεται η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο, η οποία εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου, με τις νεότερες ανακοινώσεις να αναμένονται για την επιβεβαίωση της συνέχισής της.

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Σε ό,τι αφορά στη βενζίνη, παραμένει η έκπτωση των 8 λεπτών ανά λίτρο, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διυλιστηρίων, το σχετικό μέτρο θα διατηρηθεί έως την ερχόμενη Παρασκευή.

Οι εκπτώσεις αφορούν την τιμή στην αντλία, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 30% για τον χειμώνα 2026-2027

Παράλληλα με τις επιδοτήσεις στην αντλία, η κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

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Η ενίσχυση αφορά τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης και ενέργειας, μεταξύ των οποίων:

  • Πετρέλαιο θέρμανσης
  • Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Φυσικό αέριο
  • Καυσόξυλα
  • Πέλετ
  • Άλλα επιλέξιμα καύσιμα

Το ανώτατο ποσό του επιδόματος αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, επομένως η αύξηση δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ανώτατο ποσό.

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τα ισχύοντα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

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Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ με βάση τον προηγούμενο υπολογισμό θα λάβει 650 ευρώ, εφόσον ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις. Αντίστοιχα, για επίδομα 800 ευρώ, το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και πότε θα πληρωθεί η προκαταβολή

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου 2026. 

Η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% και η ίδια η προκαταβολή, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε.

Οι ημερομηνίες αυτές αφορούν τον προγραμματισμό του μέτρου. Για την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες οδηγίες και τις προϋποθέσεις που θα ανακοινωθούν για τη διαδικασία.

Επίδομα θέρμανσης: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το επίδομα δίνεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το οικογενειακό εισόδημα, με βάση τα περυσινά κριτήρια, ήταν έως τα 16.000 ευρώ για άγαμο και τα 24.000 ευρώ για έγγαμο ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ήταν 29.000 ευρώ και αυξανόταν κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμο και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης ή μονογονεϊκές οικογένειες. Το όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Από το επίδομα αποκλείονται, μεταξύ άλλων, οι φορολογούμενοι που υπάγονταν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο αυτοκίνητα, οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη και οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Για το επίδομα ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείτο ενεργή παροχή, ενώ εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Πόσο κοστίζουν τα νέα μέτρα

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος από την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ.

Με την ενίσχυση αυτή, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιδόματος αυξάνεται από τα 173 στα 225 εκατ. ευρώ, βάσει των περσινών δεδομένων.

Συνυπολογίζοντας τις άμεσες επιδοτήσεις στα καύσιμα, το νέο πακέτο περιλαμβάνει:

  • 46 εκατ. ευρώ για τις επιδοτήσεις καυσίμων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.
  • 52 εκατ. ευρώ πρόσθετους πόρους για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%.

Η κυβερνητική παρέμβαση στηρίζεται σε δύο άξονες: την οριζόντια μείωση των τιμών των καυσίμων, η οποία εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία, και την ενισχυμένη οικονομική στήριξη των νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης.

Για τους καταναλωτές, το άμεσο όφελος αφορά τις αγορές καυσίμων κατά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου. Η αύξηση του επιδόματος, αντίθετα, αποσκοπεί στην κάλυψη μεγαλύτερου μέρους του κόστους θέρμανσης σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Το τελικό όφελος για κάθε νοικοκυριό θα εξαρτηθεί από την κατανάλωση καυσίμων, την επιλέξιμη μορφή θέρμανσης και το ποσό του επιδόματος που θα δικαιούται.

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