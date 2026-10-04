Τι συμφέρει φέτος για θέρμανση

Τι χρειάζεται τον χειμώνα ένα σπίτι 100 τ.μ.

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Τι συμφέρει για θέρμανση φέτος (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση κόστους θέρμανσης για τα νοικοκυριά λόγω ανόδου τιμών ενέργειας.
  • Πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση 40-120 ευρώ για κατοικίες 100 τ.μ.
  • Οι χρήστες πετρελαίου πλήττονται περισσότερο σε σύγκριση με το 2025.
  • Αυξημένο κόστος και για φυσικό αέριο, κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας.
  • Η επιλογή τιμολογίου στην ηλεκτρική θέρμανση μπορεί να επηρεάσει τον τελικό λογαριασμό.

Ακριβότερος θα είναι ο εφετινός χειμώνας για τα νοικοκυριά, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει αισθητά το κόστος θέρμανσης. Ανάλογα με το καύσιμο ή το σύστημα που χρησιμοποιείται, η πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση για μια τυπική κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ και να ξεπερνά τα 120 ευρώ.

Η σύγκριση με το 2025 δείχνει ότι τη μεγαλύτερη πίεση δέχονται όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Αυξημένο εμφανίζεται, όμως, και το κόστος για το φυσικό αέριο, τα κλιματιστικά και τις αντλίες θερμότητας. Στην ηλεκτρική θέρμανση, μάλιστα, η επιλογή τιμολογίου μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

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