Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας σοκ. Οι έρευνες των Αρχών αποκάλυψαν κρίσιμα στοιχεία για όσα φέρεται να ακολούθησαν μετά τον θάνατό της, ενώ ένα και μοναδικό αποτύπωμα σε μαύρη πλαστική σακούλα μέσα στη βαλίτσα φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του βασικού υπόπτου, ο οποίος συνελήφθη χθες στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο 19χρονος από τη Γουινέα φέρεται να κράτησε τη σορό της 24χρονης για περίπου μία εβδομάδα μέσα στο δωμάτιό του, στο κοινόβιο όπου διέμενε. Η Αραμάτα είχε συναντηθεί μαζί του στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την επιστροφή της από τη Φολέγανδρο.

H 24χρονη Αραμάτα που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο νεαρός φέρεται να την παρέλαβε από την οδό Λιοσίων και να την οδήγησε στο κοινόβιο, όπου έμενε με άλλους άνδρες. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να τη σκότωσε και στη συνέχεια να διατήρησε τη σορό της στο δωμάτιό του.

Άγιος Παντελεήμονας; Το αποτύπωμα στη μαύρη σακούλα που τον ταυτοποίησε

Ιδιαίτερη σημασία στην εξιχνίαση της υπόθεσης είχε ένα και μοναδικό αξιοποιήσιμο αποτύπωμα που εντοπίστηκε στο εσωτερικό της βαλίτσας, πάνω σε μία από τις μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στις οποίες είχε τοποθετηθεί η σορός της 24χρονης.

Το συγκεκριμένο εύρημα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τις εγκληματολογικές υπηρεσίες, καθώς η εξέταση των πειστηρίων παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες.

Ο 19χρονος από τη Νέα Γουινέα που συνελήφθη χθες στο Στρασβούργο για τη δολοφονία της Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα

Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες της υπόθεσης, λόγω του χρόνου που είχε μεσολαβήσει από την τέλεση του εγκλήματος, στις σακούλες και τη βαλίτσα υπήρχαν έντονα ίχνη πτωματικών υγρών. Η κατάσταση αυτή δυσχέραινε σημαντικά την προσπάθεια εντοπισμού αξιοποιήσιμων αποτυπωμάτων.

Ωστόσο, με τη χρήση εξειδικευμένων και διαδοχικών μεθόδων, οι ειδικοί κατάφεραν να εμφανίσουν και να φωτογραφίσουν ένα αποτύπωμα στην επιφάνεια της μαύρης πλαστικής σακούλας.

Το αποτύπωμα αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας και συνέβαλε στην ταυτοποίηση του 19χρονου, ο οποίος είχε ήδη μπει στο κάδρο των υπόπτων.

Άγιος Παντελεήμονας; Η δυσοσμία στο κοινόβιο και η μεταφορά της βαλίτσας

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να έπαιξαν και όσα κατέθεσε ο συγκάτοικος του νεαρού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία, ο συγκάτοικός του άρχισε να διαμαρτύρεται για την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το δωμάτιό του.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα από ένα και μοναδικό αποτύπωμα που εντόπισαν στην πλαστική σακούλα με την οποία ήταν τυλιγμένη η σορός της 24χρονος

Τότε, ο 19χρονος φέρεται να συγκέντρωσε τη σορό, να την τοποθέτησε στη βαλίτσα και να καθάρισε τον χώρο του κοινόβιου, σε μια προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του.

Στις 5 Νοεμβρίου μετέφερε τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα και την άφησε στη μέση του πεζοδρομίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι ήλπιζε πως το απορριμματοφόρο θα την παραλάμβανε ως ογκώδες αντικείμενο ή σκουπίδι.

Ωστόσο, ένας περαστικός παρατήρησε ότι από τη βαλίτσα προεξείχε ανθρώπινο χέρι και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άγιος Παντελεήμονας: Η διαδρομή προς τη Γαλλία και η σύλληψη

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Ο 19χρονος συνελήφθη σε κωμόπολη του Στρασβούργου από τις γαλλικές αρχές

Από την ανάλυση των κινήσεων του βασικού υπόπτου προέκυψε ότι είχε φύγει από την Ελλάδα λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της σορού. Αρχικά ταξίδεψε στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία.

Οι ελληνικές Αρχές εντόπισαν το κινητό του τηλέφωνο και διαβίβασαν τα σχετικά στοιχεία στις γαλλικές Αρχές.

Ο 19χρονος συνελήφθη την Πέμπτη σε κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο, όπου φέρεται να είχε βρει καταφύγιο στο σπίτι φίλου του.

Πλέον, αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση και να απαντήσει στα ερωτήματα των Αρχών σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας.

Άγιος Παντελεήμονας: Η έκκληση της μητέρας της Αραμάτα

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της 24χρονης στην Μπουρκίνα Φάσο παραμένει βυθισμένη στο πένθος.

Αναμένεται η έκδοση του 19χρονου στην Ελλάδα και η απολογία του για να εξηγήσει γιατί σκότωσε την 24χρονη

Η μητέρα της Αραμάτα, μιλώντας στο Mega, εξέφρασε την επιθυμία της να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ώστε να δει την κόρη της πριν από την κηδεία της.

«Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω τη σορό της κόρης μου πριν την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο. Ίσως πολλά πράγματα γίνουν πιο εύκολα αν το θέλει ο Θεός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αραμάτα καταγόταν από την Μπουρκίνα Φάσο και το τελευταίο διάστημα ζούσε στην Ελλάδα, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα. Είχε δημιουργήσει φιλίες μέσα από την εργασία της, ενώ στην Αθήνα φιλοξενούνταν από φίλο της από το Καμερούν, στην περιοχή της Κυψέλης.

Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.