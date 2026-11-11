Ένα σύνθετο παζλ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα προσπαθούν να λύσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής για τον θάνατο της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία βρέθηκε νεκρή, δεμένη μέσα σε βαλίτσα, σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι τελευταίες ημέρες της ζωής της, η επιστροφή της από τη Φολέγανδρο, ένα πιθανό μοιραίο ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και τα πρόσωπα που φέρονται να μετέφεραν τη σορό της και να την εγκατέλειψαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Στο ενδεχόμενο ο θάνατος της 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα να είναι εγκληματική ενέργεια συγκλίνουν οι αρχές

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της νεαρής γυναίκας, να εντοπίσουν το κινητό τηλέφωνό της και να εξακριβώσουν ποιος ευθύνεται για τον θάνατό της. Παράλληλα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε και συνεργός στη μεταφορά και την απόκρυψη της σορού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, οι αστυνομικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο ενδέχεται να αποκαλύψει τη διαδρομή του ανθρώπου ή των ανθρώπων που μετέφεραν τη βαλίτσα.

Άγιος Παντελεήμονας: Το πιθανό μοιραίο ραντεβού και οι τελευταίες κινήσεις της 24χρονης

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η Αραμάτα να είχε κανονίσει από τη Φολέγανδρο μια συνάντηση στην Αθήνα, η οποία ενδεχομένως συνδέεται με την εξαφάνισή της.

Το κινητό της γυναίκας δεν έχει βρεθεί, στοιχείο που θα έδινε πολλές απαντήσεις στο θρίλερ του θανάτου της

Η 24χρονη επέστρεψε στην πρωτεύουσα στις 28 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας της ως καθαρίστριας στο κυκλαδίτικο νησί, όπου είχε απασχοληθεί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Το πρώτο βράδυ μετά την επιστροφή της φέρεται να το πέρασε στο σπίτι του 29χρονου Καμερουνέζου συντρόφου της, τον οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την κατάθεσή του, γνώριζε εδώ και περίπου δύο χρόνια, από δομές φιλοξενίας μεταναστών.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, στις 29 Οκτωβρίου, η νεαρή γυναίκα φέρεται να του είπε ότι θα έβγαινε για μια βόλτα ή για καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν του αποκάλυψε, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο ίδιος, πού ακριβώς θα πήγαινε ή ποιον επρόκειτο να συναντήσει.

Η Αραμάτα έφυγε από το διαμέρισμα της οδού Φαέθοντος φορώντας τζιν παντελόνι, αθλητικό μπούστο και ένα t-shirt. Μαζί της είχε μόνο το κινητό τηλέφωνό της.

Από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής.

Οι αρχές ερευνούν αν το άτομο που μετέφερε τη βαλίτσα δίπλα στον κάδο απορριμμάτων είχε και συνεργό

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να συναντήθηκε με άγνωστο άνδρα στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας, καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί με ποιο πρόσωπο ήρθε σε επαφή την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Ο 29χρονος σύντροφός της ανέφερε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ την αναζήτησε και σε σημεία όπου συνήθιζε να συχνάζει.

Στις 4 Νοεμβρίου απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και δήλωσε την εξαφάνισή της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να τον εμπλέκουν στην υπόθεση.

Το ενδεχόμενο η υπόθεση να σχετίζεται με αγοραπωλησία ναρκωτικών φέρεται να έχει απομακρυνθεί από το επίκεντρο των ερευνών, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, δεν προκύπτει ότι η 24χρονη ή ο σύντροφός της έκαναν χρήση ουσιών.

Άγιος Παντελεήμονας: Το κινητό που αγνοείται και οι νέες καταθέσεις

Το κινητό τηλέφωνο της Αραμάτα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αναζητούν οι Αρχές. Η νεαρή γυναίκα το είχε μαζί της όταν έφυγε από το διαμέρισμα του συντρόφου της στις 29 Οκτωβρίου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε ούτε πάνω στη σορό ούτε μέσα στη βαλίτσα.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να εξετάσουν τις τελευταίες κλήσεις, τα μηνύματα και τις επικοινωνίες της.

Εξετάζεται μήπως η 24χρονη όταν έφυγε από το διαμέρισμα του συντρόφου της συναντήθηκε με κάποιον που είχε γνωρίσει στη Φολέγανδρο, όσο δούλευε εκεί το καλοκαίρι

Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί με ποια πρόσωπα μίλησε τις τελευταίες ώρες της ζωής της, αλλά και αν τα τηλεφωνικά δεδομένα μπορούν να δώσουν στοιχεία για τις μετακινήσεις της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, δεν αποκλείεται ο 29χρονος σύντροφός της να κληθεί να καταθέσει εκ νέου, αυτή τη φορά ως μάρτυρας, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω οι τελευταίες κινήσεις της 24χρονης και όσα γνωρίζει για τις επαφές της.

Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούν δύο πρόσωπα και τη διαδρομή της βαλίτσας

Ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών είναι να εντοπίσουν τον άνθρωπο που μετέφερε τη βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι αστυνομικοί αξιοποιούν το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν ήδη συλλέξει, αναζητώντας την εικόνα ενός αγνώστου που εμφανίζεται να κινείται με βαλίτσα στην περιοχή.

Ωστόσο, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο που την εγκατέλειψε. Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπήρξε δεύτερο πρόσωπο που βοήθησε στη μεταφορά της σορού ή στην απόκρυψη των στοιχείων.

Στόχος είναι να εντοπιστεί το σημείο από όπου ξεκίνησε η μεταφορά, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο χώρος όπου βρέθηκε η βαλίτσα ενδέχεται να απέχει από τον τόπο όπου έχασε τη ζωή της η Αραμάτα.

Για τον λόγο αυτό, η έρευνα έχει επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συλλέγουν καταθέσεις και να αναζητούν πρόσθετες καταγραφές από κάμερες ασφαλείας.

Η χαρτογράφηση της διαδρομής θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το πώς μεταφέρθηκε η βαλίτσα, αλλά και να οδηγήσει στον εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων.

Άγιος Παντελεήμονας: Οι εκτιμήσεις για ασφυκτικό θάνατο και τα δύο σενάρια

Η σορός της 24χρονης εντοπίστηκε στις 8 Νοεμβρίου, μέσα σε βαλίτσα, σε σκοτεινό στενό στον Άγιο Παντελεήμονα. Ένας περαστικός αντιλήφθηκε ότι από το εσωτερικό της προεξείχαν τα δάχτυλα μιας γυναίκας και ειδοποίησε τις Αρχές.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η Αραμάτα ήταν δεμένη και τοποθετημένη σε εμβρυακή στάση. Η σορός ήταν τυλιγμένη με σακούλες απορριμμάτων, ενώ δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κινητό τηλέφωνο.

Η ταυτοποίησή της έγινε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς τα στοιχεία της υπήρχαν σε σχετική βάση δεδομένων.

Η νεκροψία - νεκροτομή δεν επέτρεψε τον ασφαλή προσδιορισμό της αιτίας θανάτου. Η κατάσταση της σορού και η προχωρημένη σήψη δυσχέραναν την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή Γιώργου Ντιλέρνια, ο θάνατος είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού, χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την εξαφάνισή της.

Παρά την απουσία σαφών εξωτερικών κακώσεων, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου. Ειδικότερα, διερευνάται αν ο θάνατος προκλήθηκε από στραγγαλισμό ή από απόφραξη των αεροφόρων οδών, με αποκλεισμό της μύτης και του στόματος.

Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που είχε εξεταστεί αφορά τη χρήση ουσιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατό της.

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η σορός τοποθετήθηκε στη βαλίτσα, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την ένδυση και την κατάστασή της κατά τον εντοπισμό.