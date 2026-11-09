Σε γυναίκα ηλικίας 17 έως 25 ετών, αφρικανικής καταγωγής και μικρόσωμης σωματοδομής εκτιμάται ότι ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε με επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά της.

Από την πρώτη εξέταση δε διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή. Σύμφωνα με πληροφορίες τα πόδια στη σορό ήταν δεμένα με σχοινί.

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το βράδυ μέσα σε βαλίτσα σε πεζοδόρμιο στον Άγιο Παντελεήμονα

Άγιος Παντελεήμονας: «Κάποιος ήθελε να αποκρύψει τη σορό»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, περιέγραψε στο MEGA τις πρώτες ενέργειες των αστυνομικών μετά τον εντοπισμό της βαλίτσας, επισημαίνοντας ότι στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δεν επέτρεπε να διαπιστωθεί επιτόπου εάν υπήρχαν κακώσεις ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Αυτό θα διερευνηθεί στο νεκροτομείο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τρόπο με τον οποίο εγκαταλείφθηκε η σορός μέσα στη βαλίτσα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

Η σορός εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα ηλικίας 17 - 25 ετών αφρικανικής καταγωγής

«Σίγουρα βέβαια ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός μας δείχνει ότι κάποιος ήθελε να αποκρύψει την σορό».

Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί πως η γυναίκα δολοφονήθηκε. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες κάποιος επιχειρεί να αποκρύψει μια σορό, παρότι ο θάνατος μπορεί να έχει προέλθει από παθολογικά αίτια.

Άγιος Παντελεήμονας: Το ενδεχόμενο trafficking και η απουσία δήλωσης εξαφάνισης

Η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να είχε πέσει θύμα trafficking, σημειώνοντας ότι οι Αρχές δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να αποκλείσουν κάποιο σενάριο.

Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα εάν πρόκειται για μια γυναίκα που μπορεί να είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα και στη συνέχεια να εγκαταλείφθηκε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρχε δήλωση εξαφάνισης για αλλοδαπή γυναίκα που να αντιστοιχεί στην υπόθεση.

Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα η σορός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα

«Δεν υπήρχε δήλωση εξαφάνισης για κάποια αλλοδαπή γυναίκα, οπότε ουσιαστικά ξεκινάμε από το μηδέν να αναζητήσουμε την ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απουσία δήλωσης εξαφάνισης δυσκολεύει την προσπάθεια των αστυνομικών να εντοπίσουν την ταυτότητα της γυναίκας, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη αναφορά που να μπορεί να συνδεθεί με τα χαρακτηριστικά της σορού.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, από το να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας και να βρήκε ασφυκτικό θάνατο μέχρι το ενδεχόμενο να ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, να κατέληξε και κάποιο άτομο να έβαλε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα και να την άφησε σε αυτό το σημείο.

Πώς εντοπίστηκε η βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα

Η βαλίτσα εντοπίστηκε στην οδό Αλκαμένους, στη συμβολή με την οδό Χαρίσσης, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός, γεννημένος το 1997, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ενημέρωσε τις Αρχές ότι από το συγκεκριμένο αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις, ωστόσο η νεκροψία - νεκροτομή θα δείξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και, κατά τον έλεγχο της βαλίτσας, εντόπισαν την ανθρώπινη σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Άγιος Παντελεήμονας: Στο μικροσκόπιο DNA και κάμερες ασφαλείας

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στην ταυτοποίηση της γυναίκας και στη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της.

Θα ληφθεί δείγμα DNA, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν ποιος μετέφερε και εγκατέλειψε τη βαλίτσα.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Η ιατροδικαστική εξέταση και η ταυτοποίηση της γυναίκας αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικά βήματα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.