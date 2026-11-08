Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αλλαγές των στενών του συνεργατών. Η επιλογή του ωστόσο, για τη θέση του εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου φαίνεται να εξέπληξε ακόμη και τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Πρόκειται για τον Πρόεδρο του UFC, της μεγαλύτερης εταιρείας διοργάνωσης αγώνων Μικτών Πολεμικών Τεχνών παγκοσμίως, Ντάνα Γουάιτ. Ο ίδιος απάντησε ότι έχει ήδη πολλές δουλειές, ενώ συνεργάτης του Τραμπ δήλωσε πως ο Πρόεδρος απλώς αστειευόταν.

Η συμπάθεια του Τραμπ στον Γουάιτ ήταν γνωστή, καθώς οι πόρτες του Λευκού Οίκου ήταν πάντα ανοικτές για αυτόν. Είναι άλλωστε φίλοι εδώ και 25 χρόνια. Τώρα, τον θέλει μόνιμα εκεί, τουλάχιστον για το υπόλοιπο της θητείας του.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι στον σπουδαίο Ντάνα Γουάιτ, έναν άγριο μαχητή και πολεμιστή, προσφέρθηκε η θέση του Εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Η πρώτη αντίδραση του 56χρονου επιχειρηματία πάντως, δεν ήταν και πολύ θετική. «Έχω ήδη πολλές δουλειές», είπε.

Ο Τραμπ ζήτησε μάλιστα από τον Γουάιτ να φέρει μαζί του και έξι διάσημους παλαιστές για να τον υπερασπιστούν από την παλαβή αριστερά. Συνεργάτης του Προέδρου πάντως διευκρίνισε πως ο Πρόεδρος απλώς αστειευόταν. Αύριο, ο Γουάιτ θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο κι εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όλα.

Επίθεση Τραμπ κατά των Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση και κατά των Δημοκρατικών, οι οποίοι προαναγγέλλουν μετά την εκλογική τους νίκη έρευνες για διαφθορά σε βάρος κυβερνητικών αξιωματούχων εταιρειών κρυπτονομισμάτων και δωρητών της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

«Η Αμερική έκανε ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Αλλά μη φοβάστε, θα επιστρέψουμε Μεγαλύτεροι και Δυνατότεροι από Ποτέ», έγραψε.

Κάλυψη Τραμπ στον Πιτ Χέγκσεθ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε επίσης όσους διαδίδουν ότι τρίζει η καρέκλα του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σε αγώνα ποδοσφαίρου η Μελάνια Τραμπ

Την ίδια ώρα, που ο Τραμπ βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργατών και αντιμέτωπος με τα αποτελέσματα της ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές, η Μελάνια Τραμπ βγαίνει μπροστά. Εμφανίστηκε στη Λουιζιάνα σε αγώνα ποδοσφαίρου του Πολιτειακού Πανεπιστημίου και παρουσίασε μια υποτροφία 5 εκατομμυρίων δολαρίων για φοιτητές ανάδοχων οικογενειών.

