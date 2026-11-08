Ανατροπές στον Λευκό Οίκο: Η αντίδραση Ντάνα Γουάιτ στην πρόταση Τραμπ

Επίθεση Τραμπ κατά Δημοκρατικών - Στήριξη στον Πιτ Χέγκσεθ

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Ανατροπές στον Λευκό Οίκο- Προς αναζήτηση νέων συνεργατών ο Τραμπ/ ρεπορτάζ Κωστή Βέιμου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στον Ντάνα Γουάιτ, πρόεδρο του UFC, τη θέση του εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, αλλά ο Γουάιτ δήλωσε ότι έχει πολλές δουλειές.
  • Συνεργάτης του Τραμπ ανέφερε ότι ο Πρόεδρος αστειευόταν σχετικά με την πρόταση.
  • Ο Τραμπ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς για τις προαναγγελθείσες έρευνες διαφθοράς μετά τις εκλογές.
  • Διέψευσε φήμες για την καρέκλα του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
  • Η Μελάνια Τραμπ παρουσίασε υποτροφία 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Λουιζιάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αλλαγές των στενών του συνεργατών. Η επιλογή του ωστόσο, για τη θέση του εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου φαίνεται να εξέπληξε ακόμη και τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Πρόκειται για τον Πρόεδρο του UFC, της μεγαλύτερης εταιρείας διοργάνωσης αγώνων Μικτών Πολεμικών Τεχνών παγκοσμίως, Ντάνα Γουάιτ. Ο ίδιος απάντησε ότι έχει ήδη πολλές δουλειές, ενώ συνεργάτης του Τραμπ δήλωσε πως ο Πρόεδρος απλώς αστειευόταν.

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι αλλαγές μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Η συμπάθεια του Τραμπ στον Γουάιτ ήταν γνωστή, καθώς οι πόρτες του Λευκού Οίκου ήταν πάντα ανοικτές για αυτόν. Είναι άλλωστε φίλοι εδώ και 25 χρόνια. Τώρα, τον θέλει μόνιμα εκεί, τουλάχιστον για το υπόλοιπο της θητείας του.

Ανατροπές στον Λευκό Οίκο: Η αντίδραση Ντάνα Γουάιτ στην πρόταση Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι στον σπουδαίο Ντάνα Γουάιτ, έναν άγριο μαχητή και πολεμιστή, προσφέρθηκε η θέση του Εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. 

Η πρώτη αντίδραση του 56χρονου επιχειρηματία πάντως, δεν ήταν και πολύ θετική. «Έχω ήδη πολλές δουλειές», είπε.

Ο Τραμπ ζήτησε μάλιστα από τον Γουάιτ να φέρει μαζί του και έξι διάσημους παλαιστές για να τον υπερασπιστούν από την παλαβή αριστερά. Συνεργάτης του Προέδρου πάντως διευκρίνισε πως ο Πρόεδρος απλώς αστειευόταν. Αύριο, ο Γουάιτ θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο κι εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όλα.

Επίθεση Τραμπ κατά των Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση και κατά των Δημοκρατικών, οι οποίοι προαναγγέλλουν μετά την εκλογική τους νίκη έρευνες για διαφθορά σε βάρος κυβερνητικών αξιωματούχων εταιρειών κρυπτονομισμάτων και δωρητών της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. 

Ανατροπές στον Λευκό Οίκο: Η αντίδραση Ντάνα Γουάιτ στην πρόταση Τραμπ

«Η Αμερική έκανε ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Αλλά μη φοβάστε, θα επιστρέψουμε Μεγαλύτεροι και Δυνατότεροι από Ποτέ», έγραψε. 

Ανατροπές στον Λευκό Οίκο: Η αντίδραση Ντάνα Γουάιτ στην πρόταση Τραμπ

Κάλυψη Τραμπ στον Πιτ Χέγκσεθ 

Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε επίσης όσους διαδίδουν ότι τρίζει η καρέκλα του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. 

Σε αγώνα ποδοσφαίρου η Μελάνια Τραμπ

Την ίδια ώρα, που ο Τραμπ βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργατών και αντιμέτωπος με τα αποτελέσματα της ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές, η Μελάνια Τραμπ βγαίνει μπροστά. Εμφανίστηκε στη Λουιζιάνα σε αγώνα ποδοσφαίρου του Πολιτειακού Πανεπιστημίου και παρουσίασε μια υποτροφία 5 εκατομμυρίων δολαρίων για φοιτητές ανάδοχων οικογενειών.
 

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