Ο επικεφαλής, της μέχρι σήμερα αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, επιλέχθηκε από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για να σχηματίσει κυβέρνηση κι έλαβε επίσημα σήμερα την εντολή. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπαθεί να ανατρέψει τα ως τώρα δεδομένα.
Ισραήλ: Την Κυριακή η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Χέρτσογκ
Μάλιστα, πολλοί Ισραηλινοί βγήκαν χθες στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να ζητήσουν να σχηματιστεί η κυβέρνηση που θα στηρίζεται από 67 βουλευτές, έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στην ισραηλινή Βουλή.
Ο Άιζενκοτ, ο βασικότερος πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, δεσμεύτηκε να «κάνει τα πάντα» για να ανταποκριθεί στο έργο που του έχει ανατεθεί. «Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε στο X.
Νωρίτερα το κόμμα του, το Γιασάρ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση.
Ο Άιζενκοτ έχει πλέον στη διάθεσή του 28 ημέρες (με πιθανότητα παράτασης άλλων 14) για να σχηματίσει βιώσιμο κυβερνητικό συνασπισμό. Αν αποτύχει να βρει 61 βουλευτές μέσα στην προθεσμία, η εντολή θα περάσει σε άλλον υποψήφιο (πιθανότατα στον Νετανιάχου) και, αν και αυτός αποτύχει, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά σε εκλογές.