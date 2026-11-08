Ισραήλ: O Γκάντι Άιζενκοτ ανέλαβε επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

H προθεσμία και η αντίδραση του Νετανιάχου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γκάντι Άιζενκοτ ανέλαβε επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.
  • Ο Άιζενκοτ είναι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προσπαθεί να ανατρέψει την κατάσταση.
  • Πολλοί Ισραηλινοί διαδήλωσαν για να ζητήσουν κυβέρνηση με στήριξη 67 βουλευτών.
  • Ο Άιζενκοτ έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, με πιθανότητα παράτασης 14 ημερών.
  • Αν αποτύχει, η εντολή θα περάσει σε άλλον υποψήφιο και η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε εκλογές.

Ο επικεφαλής, της μέχρι σήμερα αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, επιλέχθηκε από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για να σχηματίσει κυβέρνηση κι έλαβε επίσημα σήμερα την εντολή. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπαθεί να ανατρέψει τα ως τώρα δεδομένα. 

Ισραήλ: Την Κυριακή η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Χέρτσογκ

Μάλιστα, πολλοί Ισραηλινοί βγήκαν χθες στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να ζητήσουν να σχηματιστεί η κυβέρνηση που θα στηρίζεται από 67 βουλευτές, έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στην ισραηλινή Βουλή.

 Γκάντι Άιζενκοτ - Ισαάκ Χέρτζογκ/ AP Photo/Ohad Zwigenberg

 Γκάντι Άιζενκοτ - Ισαάκ Χέρτζογκ/ AP Photo/Ohad Zwigenberg

Ο Άιζενκοτ, ο βασικότερος πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, δεσμεύτηκε να «κάνει τα πάντα» για να ανταποκριθεί στο έργο που του έχει ανατεθεί. «Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε στο X.

Γκάντι Άιζενκοτ - Ισαάκ Χέρτζογ/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Γκάντι Άιζενκοτ - Ισαάκ Χέρτζογ/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Νωρίτερα το κόμμα του, το Γιασάρ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση. 

Ο Άιζενκοτ έχει πλέον στη διάθεσή του 28 ημέρες (με πιθανότητα παράτασης άλλων 14) για να σχηματίσει βιώσιμο κυβερνητικό συνασπισμό. Αν αποτύχει να βρει 61 βουλευτές μέσα στην προθεσμία, η εντολή θα περάσει σε άλλον υποψήφιο (πιθανότατα στον Νετανιάχου) και, αν και αυτός αποτύχει, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά σε εκλογές. 
 

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