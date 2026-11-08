Συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSΙ σχετικά με τη στάση της Γαλλίας και το αν άλλαξε κάτι μέχρι να στείλει μήνυμα «εκτόνωσης» ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Αν και κανείς δεν έχει πει ότι υπήρξε ενημέρωση από τους Γάλλους, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ενημέρωσαν όλα τα παράκτια κράτη, άρα και την Τουρκία. Πρόκειται για μια πρακτική την οποία δεν το επιβάλλει το Δίκαιο της θάλασσας, αλλά στην πράξη είθισται να εφαρμόζεται.

«Εξού και το "όλα καλά, όλα φυσιολογικά" που είπε χθες ο Φιντάν», όπως τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.

Οι νέες δηλώσεις Φιντάν

Ο Φιντάν όμως έκανε και νέες δηλώσεις στις οποίες τάχθηκε υπέρ του διαλόγου. Είπε ότι «οι διαδρομές πρέπει να προστατεύονται, οι συγκρούσεις να περιορίζονται και να βρίσκουμε λύσεις μέσω διαλόγου».

Το «κρας τεστ» πάντως θα γίνει όταν το Abeille Marengo θα βγει στα διεθνή ύδατα και θα πλησιάσει το σημείο που οι Τούρκοι -ψευδώς φυσικά- ισχυρίζονται ότι εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους.

