Ο Ιάσονας Χρόνης υποδύεται φέτος τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στην τηλεόραση. Είναι ο Αλέξης, ο μικρότερος γιος της οικογένειας Κεχαγιά, στη σειρά «Οι Κόρες της Αρετής».

Το τηλεοπτικό ντεμπούτο του έγινε το 2024, στη σειρά «Ταμπού», στην οποία υποδύθηκε τον Έκτορα. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης ξεκίνησε τα βήματά του από τη μουσική και τη συγγραφή στίχων. Έχει κυκλοφορήσει δικό του κομμάτι, με τίτλο «Τι να πω», το 2021 και κάνει εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Από μουσικός, έχει αρχίσει ο κόσμος να με ταυτίζει πιο πολύ με ηθοποιό. Είναι μια ευχάριστη αλλαγή και πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον ταλαντούχο ηθοποιό, τραγουδοποιό και μουσικό...

Ιάσονας Χρόνης: Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους

Είνα ι 28 ετών (γεν. 1998)

(γεν. 1998) Για πολλά χρόνια το μεγάλο του πάθος ήταν το ποδόσφαιρο , φτάνοντας μάλιστα να αγωνίζεται στην ομάδα των επίλεκτων της Άρσεναλ στην Ελλάδα

, φτάνοντας μάλιστα να αγωνίζεται στην ομάδα των επίλεκτων της Άρσεναλ στην Ελλάδα Aπό έφηβος ακόμα, άρχισε να γράφει στίχους και ποίηση.

«Στα 18 μου, έπιασα την παλιά κιθάρα της μητέρας μου και από τότε δεν την άφησα ποτέ, μόνο όταν την αντικατέστησα με την ηλεκτροακουστική του πατέρα μου όσο ήμουν στην Αμερική», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Grace.

Bρέθηκε στις ΗΠΑ για να σπουδάσει Φιλοσοφία και Επικοινωνία στο Kennesaw State University τ ης Τζόρτζια, όμως η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησαν πίσω στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε να χτίζει τη μουσική του ταυτότητα

ης Τζόρτζια, όμως η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησαν πίσω στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε να χτίζει τη μουσική του ταυτότητα Το 2021, κυκλοφόρησε το τραγούδι του «Τι να πω», υπογράφοντας τη μουσική και τους στίχους

Ακολούθησαν live εμφανίσεις στη σκηνή πραγματοποιήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή του στο πρότζεκτ «Τα Κορίτσια του Αυγούστου» του Πάνου Σουρούνη στον Σταυρό του Νότου, ενώ έχει τραγουδήσει και στην εκπομπή «Μουσικό Κουτί» της ΕΡΤ1

Ιάσονας Χρόνης: Η τυχαία ενασχόληση με το θέατρο

Το 2023, ο Ιάσονας Χρόνης έκανε μια στροφή προς το θέατρο που έμελλε να του ανοίξει νέους δρόμους. Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ρήγος τον επέλεξε για τη θεατρική παράσταση «Σεβάς Χανούμ» με την Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Η εμπειρία αυτή τον έκανε να «ερωτευτεί το θέατρο», όπως έχει πει ο ίδιος.

Ακολούθησαν οι παραστάσεις για «Το μεγάλο μας τσίρκο» και η συμμετοχή στη μουσικοθεατρική παράσταση «Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα!...» (2025).

Ιάσονας Χρόνης: O ρόλος του Αλέξη στις Κόρες της Αρετής

«Καταρχάς ήταν από τις πρώτες δουλειές που διάβασα το σενάριο στο κάστινγκ και θυμάμαι να λέω στους φίλους μου, που κάνουν αυτή τη δουλειά, ότι θέλω αυτό τον ρόλο. Εναι φτιαγμένος για μένα ο ρόλος, πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε», είπε ο Ιάσονας Χρόνης στην εκπομπή Super Κατερίνα.

«Αυτό ήταν ένα challenge για μένα, γιατί τα αντίθετα έλκονται και θεωρώ ότι αυτό συνέβη και στη δική μου περίπτωση. Όταν εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος, όπως είναι ο Αλέξης, σε έναν ρόλο απαιτητικό όπως αυτός μπορεί να με δυσκολέψει λίγο, αλλά κάνω μια πρόοδο με τον εαυτό μου. Είδα ότι είναι δύο πόλοι, εγώ και αυτός, οπότε ήθελα να ακουμπήσω την άλλη πλευρά. Το γοητευτικό σ’ αυτόν τον ρόλο είναι ότι ο Αλέξης είναι ένα παιδί το οποίο αυτό από μόνο του έχει μια γοητεία. Είναι ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει πουθενά το τέρμα, δεν βρίσκει ποτέ το στοπ, δεν έχει μέτρο κι αυτό είναι εξίσου συναρπαστικό», συμπλήρωσε.

Στις 11 Νοεμβρίου, ο Ιάσονας Χρόνης θα κάνει μια live εμφάνιση στον Σταυρό του Νότου με την Έλενα Λεώνη και τον Χρήστο Βέργο. Νωρίτερα όμως, στις 14- 18 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στη Βαρκελώνη για την ταινία μικρού μήκους του Lee Anduze, με τίτλο Amoris, στην οποία πρωταγωνιστεί με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου.