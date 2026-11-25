Ο Όμιλος Motor Oil μπαίνει στην επόμενη φάση ανάπτυξής του με ισχυρή βιομηχανική βάση, σημαντικά ενισχυμένο ισολογισμό και ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών δραστηριοτήτων.

Η στρατηγική για την περίοδο 2026-2030 εξελίσσεται, αξιοποιώντας όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και εστιάζοντας σε τρεις αλληλένδετες προτεραιότητες: ενίσχυση του βασικού ενεργειακού πυρήνα, ανάπτυξη και κλιμάκωση νέων επιχειρηματικών πλατφορμών και δημιουργία συνεχούς αξίας για τους μετόχους.

Ισχυρότερο διυλιστήριο, μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια

Στην καρδιά του Ομίλου παραμένει το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων, ένας ισχυρός εξαγωγικός πυλώνας με διεθνή προσανατολισμό και παρουσία σε αγορές πέρα από την Ελλάδα. Σε μια περίοδο κατά την οποία η διυλιστική δυναμικότητα στην Ευρώπη περιορίζεται, η Motor Oil επενδύει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.

Για την περίοδο 2026-2030 προβλέπονται επενδύσεις άνω του €1 δισ. σε έργα ανάπτυξης και συντήρησης, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αργού από περίπου 220.000 σε 250.000 βαρέλια ημερησίως έως το 2030, καθώς και τη βελτίωση της ευελιξίας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της λειτουργικής του απόδοσης.

Δεν είναι μόνο επένδυση στην ανάπτυξη, είναι επένδυση σε μια στρατηγικής σημασίας υποδομή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.

Από τη δημιουργία πλατφορμών στην απόδοση της αξίας

Οι νέες επιχειρηματικές πλατφόρμες του Ομίλου Motor Oil περνούν σταδιακά σε μια νέα φάση ωρίμανσης και ανάπτυξης. Μετά από μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων, δημιουργίας υποδομών και διεύρυνσης της παρουσίας τους στην αγορά, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην κλιμάκωση των δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση της κερδοφορίας και στην απόδοση της αξίας που έχει δημιουργηθεί.

Σήμερα οι δραστηριότητες εκτός καυσίμων παράγουν περίπου €260 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA, έναντι περίπου €165 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Στόχος είναι έως το 2030 να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του EBITDA του Ομίλου με την παραδοχή ότι τα περιθώρια διύλισης θα βρίσκονται σε επίπεδα μεσοκυκλικής απόδοσης.

Βασικοί κινητήρες αυτής της ανάπτυξης είναι:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας : η MORE διαθέτει σήμερα περίπου 1 GW εγκατεστημένης ισχύος και pipeline περίπου 3,4 GW , με στόχο να ξεπεράσει τα 2 GW έως το 2030 και τα €250 εκατ. προσαρμοσμένου EBITDA αξιοποιώντας κυρίως την οργανική ανάπτυξη και συμπληρωματικά επιλεκτικές εξαγορές και συνεργασίες.

: η MORE διαθέτει σήμερα περίπου και pipeline περίπου , με στόχο να ξεπεράσει τα αξιοποιώντας κυρίως την οργανική ανάπτυξη και συμπληρωματικά επιλεκτικές εξαγορές και συνεργασίες. Ηλεκτρισμός : Η υπό διαμόρφωση καθετοποιημένη πλατφόρμα που θα προκύψει από την συνένωση nrg & ΗΡΩΝ διαθέτει 1,3 GW ελεγχόμενης παραγωγικής ισχύος και περίπου 550.000 πελάτες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου , δημιουργώντας καθετοποιημένη παρουσία από την παραγωγή έως τον τελικό καταναλωτή.

: Η υπό διαμόρφωση καθετοποιημένη πλατφόρμα που θα προκύψει από την συνένωση nrg & ΗΡΩΝ διαθέτει , δημιουργώντας καθετοποιημένη παρουσία από την παραγωγή έως τον τελικό καταναλωτή. Ηλεκτροκίνηση : το δίκτυο δημόσιας φόρτισης της incharge αναμένεται να αυξηθεί από 2.172 σημεία σε περίπου 4.000 έως το 2030 .

: το δίκτυο δημόσιας φόρτισης της incharge αναμένεται να αυξηθεί από . Κυκλική οικονομία: Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος προχώρησε σε μια στρατηγική επιλογή αναδιάρθρωσης και αξιοποίησης της αξίας που έχει δημιουργηθεί. Μέσω της προσυμφωνημένης μεταβίβασης του 75% της πλατφόρμας Helector και Thalis, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, με την υποστήριξη ενός ισχυρού εταίρου, ενώ παράλληλα ο Όμιλος αποκομίζει την αξία της μέχρι σήμερα επένδυσής του. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος Motor Oil διατηρεί ισχυρή παρουσία και συνεχίζει να αναπτύσσει τις υπόλοιπες δραστηριότητές του στην κυκλική οικονομία, από την αναγέννηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών έως τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων.

Ανάπτυξη με γνώμονα τη δημιουργία αξίας, πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίων.

Ο Όμιλος Motor Oil ακολουθεί μια ενεργητική και πειθαρχημένη προσέγγιση στην ιδιοκτησία και την κατανομή κεφαλαίων, επιλέγοντας το κατάλληλο μοντέλο ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα.

Διατηρεί τον έλεγχο εκεί όπου διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συνεργάζεται με εταίρους όταν αυτό προσφέρει κλίμακα, τεχνογνωσία και πρόσβαση σε νέες αγορές και επενδύει επιλεκτικά σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στον Όμιλο να αξιοποιεί ευκαιρίες ανάπτυξης, να επιταχύνει την ωρίμανση νέων δραστηριοτήτων και να κατανέμει αποτελεσματικότερα τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Με άλλα λόγια, δεν είναι αυτοσκοπός η διατήρηση του 100% της ιδιοκτησίας σε κάθε δραστηριότητα. Προτεραιότητα είναι κάθε επένδυση να δημιουργεί τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τον Όμιλο και τους μετόχους του.

Πράσινη μετάβαση με πειθαρχία και βιώσιμα επενδυτικά κριτήρια

Η δέσμευση της Motor Oil για Net Zero έως το 2050 παραμένει. Παράλληλα, ο Όμιλος υιοθετεί μια πραγματιστική προσέγγιση για το πότε προχωρά κάθε μεγάλη επένδυση απανθρακοποίησης.

Η μονάδα ανανεώσιμου υδρογόνου 50 MW πλησιάζει στην εμπορική λειτουργία, ενώ εξετάζονται επενδυτικές ευκαιρίες άνω του €1 δισ. σε υδρογόνο, βιοκαύσιμα/e-fuels και CCS. Οι τελικές επενδυτικές αποφάσεις θα λαμβάνονται όταν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, το κανονιστικό πλαίσιο και βιώσιμα οικονομικά δεδομένα.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που διατηρεί ανοιχτές τις προοπτικές ανάπτυξης, χωρίς να οδηγεί σε πρόωρες ή μη βιώσιμες κεφαλαιακές δεσμεύσεις.

Ανάπτυξη και απομόχλευση ταυτόχρονα

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού, χωρίς να τίθεται σε δεύτερη μοίρα η ισχύς του ισολογισμού.

Από το 2022 έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις περίπου €2,9 δισ., ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε από €2,0 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε €0,8 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε σε μόλις 0,5x.

Για την περίοδο 2026-2030 προβλέπεται επενδυτικό πρόγραμμα άνω των €2,5 δισ., το οποίο σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου.

Η δυνατότητα συνδυασμού σημαντικών επενδύσεων με ουσιαστική μείωση του δανεισμού αποτυπώνει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και την πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίων που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική του Ομίλου.

Ανάπτυξη που επιστρέφει αξία

Για τη Motor Oil, η ανάπτυξη δεν αξιολογείται μόνο με βάση την αύξηση του μεγέθους και της κερδοφορίας, αλλά και με βάση την αξία που επιστρέφει στους μετόχους.

Το μέρισμα ανά μετοχή αυξήθηκε από €0,90 το 2021 σε €1,75 για τη χρήση 2025, καταγράφοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση.

Η διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού, η χρηματοδότηση της ανάπτυξης από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και η συνέχιση μιας διατηρήσιμης μερισματικής πολιτικής αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Ομίλου.

Η στρατηγική της Motor Oil για την περίοδο έως το 2030 συνοψίζεται σε μια ξεκάθαρη επιδίωξη: να αξιοποιήσει την ισχύ του σημερινού ενεργειακού της πυρήνα, να αναπτύξει νέες και κερδοφόρες επιχειρηματικές πλατφόρμες και να μετατρέψει την ανάπτυξη σε διατηρήσιμες αποδόσεις για τους μετόχους.

