Stars System: Η εβδομάδα ξεκινά με μια Νέα Σελήνη που φέρνει εντάσεις

Μη χάσετε τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 09:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα ξεκινά με Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου, φέρνοντας εντάσεις.
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις πλανητικές όψεις για τα 12 ζώδια.
  • Λήξη της ανάδρομης πορείας του Ερμή και της Αφροδίτης, διευκολύνοντας την επικοινωνία.
  • Οι τυχεροί της εβδομάδας και οι προειδοποιήσεις για άλλους θα ανακοινωθούν.
  • Θα υπάρξουν αλλαγές στους στόχους και νέα σχέδια βασισμένα σε παλαιότερες ιδέες.

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις της, αναλύοντας όλα όσα φέρνουν οι πλανητικές όψεις για τα 12 ζώδια!

Stars System: Η εβδομάδα ξεκινά με μια Νέα Σελήνη που φέρνει εντάσεις

Η καινούρια εβδομάδα ξεκινά με μια Νέα Σελήνη που φέρνει εντάσεις, ολοκληρώνεται, όμως, με ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις: τη λήξη της ανάδρομης πορείας του Ερμή και της Αφροδίτης! Τι σημαίνει αυτό; Ό,τι επιτέλους θα καταφέρουμε να  επικοινωνήσουμε πιο εύκολα και θα συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά επιθυμούμε από τις σχέσεις μας. 

Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα

Stars System: Η εβδομάδα ξεκινά με μια Νέα Σελήνη που φέρνει εντάσεις

Ποιοι θα είναι οι τυχεροί της εβδομάδας και ποιοι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο; 
Ποια ζώδια θα αλλάξουν πορεία και ποιοι μπορεί να μετανιώσουν για πισωγυρίσματα που έκαναν; 
Ποιοι θα αναθεωρήσουν τους στόχους τους και ποιοι θα κάνουν νέα σχέδια βασιζόμενοι σε παλαιότερες ιδέες; 
Ποιοι θα βάλουν νέες βάσεις στην οικονομική τους διαχείριση και ποιοι θα κλείσουν οριστικά τον κύκλο σχέσεων και συνεργασιών; 

Μπήλιου: Επανασυνδέσεις & κεραυνοβόλοι έρωτες γι' αυτά τα ζώδια

Stars System, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!

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