Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις της, αναλύοντας όλα όσα φέρνουν οι πλανητικές όψεις για τα 12 ζώδια!

Η καινούρια εβδομάδα ξεκινά με μια Νέα Σελήνη που φέρνει εντάσεις, ολοκληρώνεται, όμως, με ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις: τη λήξη της ανάδρομης πορείας του Ερμή και της Αφροδίτης! Τι σημαίνει αυτό; Ό,τι επιτέλους θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε πιο εύκολα και θα συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά επιθυμούμε από τις σχέσεις μας.

Ποιοι θα είναι οι τυχεροί της εβδομάδας και ποιοι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο;

Ποια ζώδια θα αλλάξουν πορεία και ποιοι μπορεί να μετανιώσουν για πισωγυρίσματα που έκαναν;

Ποιοι θα αναθεωρήσουν τους στόχους τους και ποιοι θα κάνουν νέα σχέδια βασιζόμενοι σε παλαιότερες ιδέες;

Ποιοι θα βάλουν νέες βάσεις στην οικονομική τους διαχείριση και ποιοι θα κλείσουν οριστικά τον κύκλο σχέσεων και συνεργασιών;

Stars System, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!

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