Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις της, αναλύοντας όλα όσα φέρνουν οι πλανητικές όψεις για τα 12 ζώδια!
Η καινούρια εβδομάδα ξεκινά με μια Νέα Σελήνη που φέρνει εντάσεις, ολοκληρώνεται, όμως, με ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις: τη λήξη της ανάδρομης πορείας του Ερμή και της Αφροδίτης! Τι σημαίνει αυτό; Ό,τι επιτέλους θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε πιο εύκολα και θα συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά επιθυμούμε από τις σχέσεις μας.
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Ποιοι θα είναι οι τυχεροί της εβδομάδας και ποιοι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο;
Ποια ζώδια θα αλλάξουν πορεία και ποιοι μπορεί να μετανιώσουν για πισωγυρίσματα που έκαναν;
Ποιοι θα αναθεωρήσουν τους στόχους τους και ποιοι θα κάνουν νέα σχέδια βασιζόμενοι σε παλαιότερες ιδέες;
Ποιοι θα βάλουν νέες βάσεις στην οικονομική τους διαχείριση και ποιοι θα κλείσουν οριστικά τον κύκλο σχέσεων και συνεργασιών;
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Stars System, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!
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