1% Club: Η ερώτηση με τα «μπαρ» που μπέρδεψε τους παίκτες

Η απρόσμενη απάντηση στην ερώτηση για τους προπονητές

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Μια ερώτηση που δεν απαιτούσε ιδιαίτερες γνώσεις ποδοσφαίρου, αλλά παρατηρητικότητα και… λίγο διαφορετική σκέψη, περίμενε τους παίκτες του 1% Club.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης παρουσίασε μια ερώτηση που, σύμφωνα με τα στοιχεία του παιχνιδιού, είχε απαντηθεί σωστά μόλις από το 30% των Ελλήνων: «Ποιος από τους προπονητές δε θα έβγαινε για ποτό με τους υπόλοιπους;».

Οι παίκτες έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα ονόματα: τον Όσκαρ Ταμπάρες, τον Χοσέ Λουίς, τον Φράνκο Μπαρέζι και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το μυστικό, ωστόσο, δεν κρυβόταν στις ποδοσφαιρικές γνώσεις, αλλά σε μια λέξη που υπήρχε μέσα στα ονόματα των τριών από τους τέσσερις.

1% Club: Η ερώτηση με τα «μπαρ» που μπέρδεψε τους παίκτες

Η σωστή απάντηση ήταν το Γ, δηλαδή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς στα ονόματα των υπόλοιπων υπήρχε η λέξη «μπαρ». Ο Όσκαρ Ταμπάρες, ο Χοσέ Λουίς και ο Φράνκο Μπαρέζι είχαν όλοι το στοιχείο που οδηγούσε στη λύση, ενώ ο Σέρβος προπονητής ήταν η εξαίρεση.

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, αφού οκτώ παίκτες έδωσαν λάθος απάντηση, ενώ 16 επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν πάσο. Ανάμεσα σε όσους μπερδεύτηκαν ήταν και η Βασιλεία, η οποία παραδέχτηκε πως είχε εντοπίσει τη λέξη «μπαρ» μόνο στο όνομα του Μπαρέζι.

1% Club: Η ερώτηση με τα «μπαρ» που μπέρδεψε τους παίκτες

Από την πλευρά της, η Χρυσάνθη ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική συλλογιστική, συνδέοντας τα ονόματα με τα βραβεία Όσκαρ και αναρωτώμενη αν η εικόνα ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Η σκέψη της προκάλεσε το χιουμοριστικό σχόλιο του Πέτρου Πολυχρονίδη, ο οποίος αναγνώρισε την πρωτότυπη προσέγγισή της.

Ακόμη και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, που είχε έρθει σε επαφή με αρκετούς από τους συγκεκριμένους προπονητές, παραδέχτηκε πως δεν είχε βγει για ποτό με κανέναν από αυτούς.

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club.

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1% CLUB
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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