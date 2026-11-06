IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

IQ 160 – 4ος Κύκλος

Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 22:10

και κάθε Κυριακή



IQ 160: Τι θα δούμε την Kυριακή 8/11 στo 4ο επεισόδιο

Η Πηνελόπη διαπιστώνει ότι ο Αργύρης την αποφεύγει και κρατάει απόσταση, χωρίς να του μιλήσει ανοιχτά. Ο Αργύρης παραξενεύεται, αλλά η νέα υπόθεση δεν τους δίνει χρόνο να εξηγηθούν.

IQ 160: Στιγμιότυπο από τo 4ο επεισόδιο, Κυριακή 8/11

Ο Κυριάκος έχει εξαφανιστεί μια μέρα πριν από την πρώτη επέτειο γάμου του με τη Νεφέλη, κόρη πολύ ευκατάστατης οικογένειας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έφυγε με τη θέλησή του, αλλά αυτός που τους προξένεψε το αποκλείει. Και πράγματι, βρίσκεται δολοφονημένος στο πορτ-μπαγκάζ ενός κλεμμένου αυτοκινήτου. Ακολουθώντας τις τελευταίες κινήσεις του θύματος, η ομάδα θα φέρει πολλά μυστικά στο φως. Ένα γυναικείο σκουλαρίκι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, οδηγεί την Πηνελόπη στη διαλεύκανση του μυστηρίου.

IQ 160: Στιγμιότυπο από τo 4ο επεισόδιο, Κυριακή 8/11

Παράλληλα, δέχεται κλήσεις από τον πατέρα της, ο οποίος επιμένει να συναντηθούν για να της μιλήσει. Εκείνη αρνείται. Ο Αργύρης μαθαίνει ότι η Πηνελόπη τον ακολούθησε στο Airbnb και θέλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αλλά δεν προλαβαίνει. Η Πηνελόπη δέχεται μια τελευταία κλήση από το κινητό του πατέρα της. Την ενημερώνουν ότι ο Μενέλαος πέθανε…

Guests: Παντελής Καναράκης, Σοφία Παυλίδου, Αθηνά Σακαλή, Πένη Παπαγεωργίου, Μιχάλης Αρτεμισιάδης

IQ 160: Στιγμιότυπο από τo 4ο επεισόδιο, Κυριακή 8/11

IQ 160: Στιγμιότυπο από τo 4ο επεισόδιο, Κυριακή 8/11

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη

IQ 160: Περιγραφή της σειράς

Μία συμβίωση... βασανιστική. Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο. Ένα ζευγάρι... στα άκρα! Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση. Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;

Ποιος είπε ότι η συμβίωση με την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και... τέσσερα παιδιά είναι κάτι εύκολο; Ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) το διαπιστώνει με τον πλέον οδυνηρό, πλην κωμικοτραγικό τρόπο, όταν η Μουρίκη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία της παιδιά, αλλά και τον καρπό του έρωτά τους, τον Μιχαλάκη. Το μεγάλωμα του μωρού και η συγκατοίκηση αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι περίμεναν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και η εκρηκτική τους καθημερινότητα στο αστυνομικό τμήμα.

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα.

Νέες, σκοτεινές υποθέσεις προς επίλυση εμφανίζονται στο δρόμο τους, οι συνεργάτες τους προσπαθούν να κρατήσουν τις μεταξύ τους ισορροπίες, ενώ η Πηνελόπη καταφέρνει με μαεστρία να φέρνει όλο και πιο πολύ τον Αργύρη στα όριά του, σε μία σχέση που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Κι ενώ η ίδια καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις για το μέλλον τους, αλλά και τη ζωή της από εδώ και πέρα, μία ξαφνική απώλεια θα τη χτυπήσει σαν κεραυνός, φέρνοντας τα πάνω κάτω, ενώ ένας άνθρωπος από το παρελθόν, που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της για τα καλά, θα υπονομεύσει όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, απειλώντας να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη σχέση της με τον Αργύρη, αλλά και την ίδια της τη ζωή...

Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με αγωνιώδεις, ανατρεπτικές και πάντα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η Πηνελόπη θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα που απέφευγε για χρόνια: μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει όσους αγαπά;

Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 22:10!

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Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC

Executive Producer: Βασίλης Διαμαντίδης

Παραγωγή: Hip Productions



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