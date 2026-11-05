Η Μαρία πήγε στο first dates και είπε στη Ζενεβιέβ, θέλει έναν άνθρωπο που να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του, να είναι ρομαντικός και να την κάνει να νιώθει ωραία, ενώ όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση είπε πως θέλει έναν άντρα ψηλό.

Ο Οδυσσέας

Στο μπαρ την περίμενε ο Οδυσσέας και ενώ όλα κυλούσαν όμορφα μία ατάκα του νεαρού άνδρα ξάφνιασε τη Μαρία. Η ίδια διηγούνταν στον Οδυσσέα τα παιδικά της χρόνια λέγοντάς του πως έχει αλλάξει τρία σχολεία αλλά δεν την πείραζε καθώς δεν έχει σταθερούς φίλους. Τότε ο Οδυσσέας να λέει:

«Είσαι σαν την πεταλούδα πας με όλους, ουπς ακούστηκε λάθος».

Το ραντεβού του Οδυσσέα και της Μαρίας στο First Dates

«Ναι ακούστηκε πολύ λάθος» είπε η Μαρία χαμογελώντας όμως αργότερα στο booth αναρωτήθηκε. «Τι εννοεί ότι είμαι σαν την πεταλούδα;"

Δείτε το First Dates

