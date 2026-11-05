Έφυγε από τη ζωή στα 50 της η ηθοποιός Κίμαρι Τζόνσον του «Beverly Hills»

Υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι της στο Λος Άντζελες

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Φωτογραφίες από το AP Newsroom

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών η ηθοποιός Κίμαρι Τζόνσον, γνωστή για τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Beverly Hills, 90210».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ανιψιά της, Ρόντα Σκοτ, η 50χρονη υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 27 Οκτωβρίου. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν πρόβλημα που σχετιζόταν με ανεύρυσμα στην καρδιά. Παρά τις προσπάθειες, άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.

Η πορεία της στην υποκριτική και την παραγωγή

Η Κίμαρι Τζόνσον συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 1998 μέσα από τη συμμετοχή της στον 8ο κύκλο του «Beverly Hills, 90210», όπου υποδύθηκε τον χαρακτήρα της «Τζούντι» στο επεισόδιο «The Following Options». Παράλληλα, το 2000 συμμετείχε στη γνωστή κωμωδία «Dude, Where’s My Car?» στο πλευρό των Άστον Κούτσερ και Σον Γουίλιαμ Σκοτ.

Το 2003 αποφάσισε να κάνει μια παύση στην καριέρα της για να αφιερωθεί στον γιο της, Κάμερον Νίνο. Επιστρέφοντας αργότερα στο χώρο του θεάματος, δραστηριοποιήθηκε στο θέατρο και σε ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές. Μάλιστα, το 2005 ανέλαβε ρόλο εκτελεστικής παραγωγού στην ταινία «The Last Eve» του σκηνοθέτη Γιανγκ Μαν Κανγκ, η οποία απέσπασε διακρίσεις, όπως το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Δράσης στο New York International Independent Film and Video Festival.

Η ενασχόληση με την ομορφιά και το μόντελινγκ

Πέρα από την υποκριτική, η Τζόνσον δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον χώρο της ομορφιάς, της περιποίησης και των καλλυντικών, λανσάροντας το 2011 τη δική της σειρά ομορφιάς με την ονομασία «SkinGlow by Kimmarie».

Το τελευταίο διάστημα, η ηθοποιός με καταγωγή από την Πενσιλβάνια εστίαζε κυρίως στο μόντελινγκ. Μία από τις πιο πρόσφατες δουλειές της ήταν η φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού Grazia (έκδοση Σλοβενίας) τον περασμένο Αύγουστο.

Οι απώλειες του «Beverly Hills, 90210»

Ο θάνατος της Κίμαρι Τζόνσον έρχεται να προστεθεί στη λίστα των ηθοποιών της αγαπημένης σειράς των '90s που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή:

  • Λουκ Πέρι (Ντίλαν ΜακΚέι): Έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2019 στα 52 του χρόνια, μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Τζο Ε. Τάτα (Νατ): Ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του «Peach Pit» απεβίωσε τον Αύγουστο του 2022 σε ηλικία 85 ετών, έχοντας διαγνωσθεί με Αλτσχάιμερ το 2014.
  • Σάνεν Ντόχερτι (Μπρέντα Γουόλς): Πέθανε τον Ιούλιο του 2024 στα 53 της χρόνια, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.
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ΚΙΜΑΡΙ ΤΖΟΝΣΟΝ
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