Με βασικές αρχές την κατασκευή ανθεκτικών και ασφαλών οχημάτων, την ουσιαστική υποστήριξη του καταναλωτή μετά την αγορά και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η Chery δημιουργεί αξία και απαντάει στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών.

Παρότι η σχεδίαση, οι επιδόσεις, η οικονομία και η τεχνολογική καινοτομία εξακολουθούν να συνυπολογίζονται από τους οδηγούς κατά την αναζήτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου, δεν αποτελούν πλέον τα μοναδικά κριτήρια που καθορίζουν την τελική απόφαση.

Ειδικά σήμερα, σε μια αγορά με ολοένα περισσότερες επιλογές και αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οδηγοί εξετάζουν τη συνολική αξία που προσφέρει το αυτοκίνητο σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του, μέσα από την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις υπηρεσίες που το συνοδεύουν.



Κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των οδηγών, η Chery, με αποκλειστικό εισαγωγέα στην ελληνική αγορά το Spanos Group, υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με βασικές αρχές την κατασκευή ανθεκτικών και ασφαλών οχημάτων, την ουσιαστική υποστήριξη του καταναλωτή μετά την αγορά και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα στους οδηγούς σε κάθε στάδιο της ιδιοκτησίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους τόσο στο προϊόν όσο και στη μάρκα.



Αξιοπιστία και ποιότητα σε βάθος χρόνου

Φιλοσοφικός πυρήνας της Chery είναι η κατασκευή αξιόπιστων οχημάτων, που θα ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες των οικογενειών, καλύπτοντας απρόσκοπτα κάθε μεταφορική τους ανάγκη. Η προσήλωση της Chery στην αξιοπιστία επιβεβαιώνεται μέσα από κορυφαίες διακρίσεις. Πρόσφατα η εταιρεία κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών στη «Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων Κίνας» για το 2026 (Vehicle Dependability Study – VDS) του οργανισμού J.D. Power, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνώριση της ποιότητας των οχημάτων της.



Διακρίσεις όπως αυτή από τον οργανισμό J.D. Power, αποτελούν προϊόν ενός ολοκληρωμένου και διαρκώς εξελισσόμενου συστήματος αξιοπιστίας, το οποίο εκτείνεται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων: από την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως την παραγωγή, τον έλεγχο της ποιότητας και τη συνεχή εξέλιξη με βάση την εμπειρία και τις ανάγκες των ιδιοκτητών.

Για παράδειγμα, στην εφοδιαστική αλυσίδα η Chery εφαρμόζει κοινά πρότυπα για την έγκριση και τον έλεγχο των εξαρτημάτων, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητά τους. Παράλληλα, παρακολουθεί κάθε παρτίδα εξαρτημάτων και έχει καθορίσει διαδικασίες για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, από τον εντοπισμό τους μέχρι την οριστική επίλυσή τους. Αντίστοιχα, μετά την κυκλοφορία των οχημάτων στην αγορά, η Chery συλλέγει δεδομένα από τη χρήση τους, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιεί για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της.

Ασφάλεια και τεχνολογία με ουσιαστική χρησιμότητα

Στη λίστα προτεραιοτήτων της Chery εξίσου περίοπτη θέση με την αξιοπιστία έχει και η ασφάλεια, όπως επιβεβαιώνεται από τις υψηλές βαθμολογίες των οχημάτων της στις δοκιμές του αυστηρού ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP. Με βαθμολογία 82% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 80% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 78% στα βοηθήματα ασφάλειας, τα οικογενειακά Chery Tiggo 7 CSH και Chery Tiggo 8 CSH επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Chery για κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας στα μοντέλα της.



Η αποτροπή μιας σύγκρουσης αποτελεί την πρώτη γραμμή προστασίας. Ενδεικτικά το Chery Tiggo 7 CSH εξοπλίζεται με 25 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία αξιοποιούν πολλαπλούς αισθητήρες για την υποστήριξη τριών σταδίων διαχείρισης κινδύνου: τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την παρέμβαση. Στόχος των εν λόγω τεχνολογιών είναι να βοηθούν τον οδηγό να αποφεύγει πιθανούς κινδύνους και να περιορίζουν την πιθανότητα σύγκρουσης. Ενδεικτικά, όταν το Chery Tiggo 7 CSH πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό και ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα, η τεχνολογία “Automatic Emergency Braking System” επενεργεί με αυτόματο φρενάρισμα, μειώνοντας τις πιθανότητες ατυχήματος.

Ακόμη και όταν μια σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, η προστασία των επιβατών παραμένει προτεραιότητα. Σε αυτό συμβάλλουν οι 8 αερόσακοι και το ενισχυμένο αμάξωμα του Chery Tiggo 7 CSH, το οποίο είναι κατασκευασμένο σε ποσοστό 60% από χάλυβα υψηλής αντοχής, προσφέροντας αυξημένη στρεπτική ακαμψία. Η κατασκευή αυτή συμβάλλει στη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας της καμπίνας σε περίπτωση πρόσκρουσης, περιορίζοντας τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών.

Η έμφαση της Chery στον τομέα της παθητικής ασφάλειας δεν περιορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται και στην πράξη, μέσα από ζωντανές δοκιμές πρόσκρουσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης αποτέλεσε το πρόσφατο “Chery Brand Safety Challenge”, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις δοκιμών πρόσκρουσης Longshan, στην πόλη Wuhu της Κίνας. Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων δημοσιογράφων από κάθε γωνιά του κόσμου, ένα Chery Tiggo 7 συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα. Οι εμπρός και μεσαίες κολόνες του αμαξώματος (A και B-pillars) δεν παρουσίασαν σημαντική παραμόρφωση προς το εσωτερικό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ακεραιότητας του χώρου των επιβατών. Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν κανονικά, όπως και οι αερόσακοι, ενώ ενεργοποιήθηκε αυτόματα το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης “eCall”.





Υποστήριξη μετά την αγορά

Η ασφάλεια και η αξιοπιστία αποτελούν βασικές παραμέτρους της συνολικής εμπειρίας που προσφέρει ένα αυτοκίνητο. Εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι οι οδηγοί να αισθάνονται ότι έχουν δίπλα τους μια εταιρεία στην οποία μπορούν να βασίζονται και μετά την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα After Sales, που μπορεί να υποστηρίξει τον ιδιοκτήτη σε κάθε στάδιο της ζωής του οχήματος. Σήμερα η Chery Greece διαθέτει πάνω από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα, ενώ το δίκτυο διευρύνεται διαρκώς με στόχο την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.



Παράλληλα, με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών που υπερβαίνει το 95%, επιτυγχάνει σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής για την ολοκλήρωση μιας επισκευής, ώστε κάθε όχημα να επιστρέφει το συντομότερο δυνατό στον ιδιοκτήτη. Ακόμη και στην περίπτωση που η επισκευή ενός Chery διαρκέσει πάνω από δύο ημέρες, προσφέρεται δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να μετακινείται απρόσκοπτα.

Δεν είναι μόνο η ταχύτητα εξυπηρέτησης. Κάθε ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί και παραχθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του κατασκευαστή, ενώ ελέγχεται και εγκρίνεται από την ίδια τη Chery. Επιπροσθέτως, κάθε ανταλλακτικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα μοντέλα της μάρκας, συνδράμοντας στη σωστή λειτουργία τους, τη μακροχρόνια αξιοπιστία τους και τη διατήρηση της μεταπωλητικής τους αξίας.

Η Chery ενισχύει το αίσθημα σιγουριάς στους κατόχους μοντέλων της και μέσω της εγγύησης που συνοδεύει τα προϊόντα της. Η κάλυψη ανέρχεται σε 7 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση φτάνει τα 8 έτη ή τα 160.000 χιλιόμετρα (επίσης όποιο επέλθει πρώτο). Επιπροσθέτως, το Spanos Group προσφέρει επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του ομίλου να παρέχει στους πελάτες του ολοκληρωμένες υπηρεσίες και μακροχρόνια υποστήριξη.



Δυναμική ανάπτυξη της Chery στην Ελλάδα

Με περισσότερους από 4,55 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες και περιοχές, η Chery ενισχύει σταθερά τη διεθνή της δραστηριότητα, εδραιώνοντας τη θέση της στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Με αιχμή την καινοτομία και την ποιότητα, η εταιρεία διευρύνει το διεθνές της αποτύπωμα, έχοντας ως στόχο να καθιερωθεί όχι ως μία ακόμη επιλογή, αλλά ως η κορυφαία επιλογή για την οικογένεια.

Με στρατηγικό εταίρο το Spanos Group, έναν όμιλο με μακρά παράδοση στον χώρο του αυτοκινήτου και συνυφασμένο με έννοιες όπως η αριστεία, η Chery επεκτείνεται διαρκώς στην ελληνική αγορά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων καταναλωτών.

Ενδεικτικές της δυναμικής πορείας της μάρκας στη χώρα μας είναι οι επιδόσεις της τον Οκτώβριο του 2026, στο κανάλι της λιανικής: το Chery Tiggo 4 αναδείχθηκε ως το 3ο δημοφιλέστερο μοντέλο, ανεξαρτήτως κατηγορίας, ενώ η μάρκα βρέθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στην πρώτη πεντάδα των εταιρειών με τις υψηλότερες πωλήσεις.

