Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που είχαν στηρίξει οικονομικά τη ΜΚΟ πιστεύοντας ότι η προσφορά τους θα έφτανε σε παιδιά που έδιναν τη δική τους μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η γνωστή influencer δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή της για τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση, τονίζοντας πως το μεγαλύτερο πλήγμα δεν είναι τα χρήματα που ενδεχομένως έχασε, αλλά το γεγονός ότι μπορεί να στερήθηκε πολύτιμη βοήθεια από παιδιά που την είχαν πραγματικά ανάγκη.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που τη συμπεριέλαβαν στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ενισχύσει οικονομικά τον συγκεκριμένο οργανισμό, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να μιλήσει μέσα από ένα βίντεο περίπου 3,5 λεπτών στο TikTok. Όπως εξήγησε, το τελευταίο διάστημα δεχόταν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους, επιλέγοντας αρχικά να μην τοποθετηθεί δημόσια.

«Είμαι ηλίθια; Όχι, θα έλεγα. Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”; Έπεσα. Τις τελευταίες μέρες με έχουν πάρει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και πραγματικά το χειρότερό μου είναι το σηκώνω και λέω “Γεια σας, δεν θα ήθελα να μιλήσω” κατευθείαν. Ξέρω κατευθείαν γιατί με παίρνουνε. Το όνομά μου έπαιξε σε πάρα πολλά άρθρα γιατί ήμουν ένα από τα άτομα, μεταξύ πολλών βέβαια, που έχω συμβάλει κι εγώ οικονομικά στην ενίσχυση του συγκεκριμένου οργανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιωάννα Τούνη: Η οργή για τα χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

Αυτό που φαίνεται να έχει πληγώσει περισσότερο την influencer είναι η πιθανότητα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν με σκοπό να στηρίξουν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας να μην έφτασαν ποτέ στους ανθρώπους για τους οποίους προορίζονταν.

«Από τη μία τεράστια οργή, όχι για τα χρήματα που έχασα, αλλά τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν όντως για να βοηθηθούν παιδιά άρρωστα, παιδιά τα οποία ενδεχομένως σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και τα χρήματα αυτά ενώ συγκεντρώθηκαν, δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό παραλήπτη. Νιώθω πραγματικά οργή και είναι από τις περιπτώσεις που δεν μιλάμε απλά για μία οικονομική απάτη. Δεν μιλάμε απλά για κλεψιά. Μιλάμε για ζωές», είπε.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για όσα έχουν γίνει γνωστά, εκφράζοντας την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος στις οργανώσεις που συγκεντρώνουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

«Πόσο αναίσθητος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια; Δεν το χωράει ο νους μου. Μακάρι να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή. Καλά, δεν το συζητώ, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν κλείσει first class την κόλαση», σχολίασε με έντονο ύφος.

Το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη για την ανθρωπιά και την προσφορά

Παρά την απογοήτευση που αισθάνεται, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να σταθεί και σε μια άλλη διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας πως τέτοια περιστατικά μπορεί να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που επιθυμούν να προσφέρουν, ακόμη και το πιο μικρό ποσό, σε όσους έχουν ανάγκη.

«Ξέρεις τι είναι αυτό που σκέφτομαι και με λυπεί ακόμη περισσότερο; Ότι τέτοιες πράξεις κλονίζουνε σοβαρά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, οι οποίοι όντως θέλουν να βοηθήσουν με ένα, δύο, πέντε, δέκα, εκατό ευρώ, με όσα θέλει να βάλει ο καθένας», ανέφερε.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη εμπειρία δεν πρόκειται να την κάνει να σταματήσει να στηρίζει ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Όπως εξήγησε, η προσφορά είναι κάτι που επιλέγει να κάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να δημοσιοποιεί κάθε φιλανθρωπική της κίνηση.

«Θα βοηθήσω ξανά όταν νιώσω ότι υπάρχει ανάγκη, όπως έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να διατυμπανίζουμε. Δεν βάζω χρήματα για να βγω στο Instagram και να πω “βοήθησα εδώ, βοήθησα εκεί”. Γι’ αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχω τοποθετηθεί ποτέ σχετικά, μέχρι όντως να βγει το όνομά μου σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τα άρθρα», σημείωσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της στον γιο της, Πάρη, καθώς η ιδιότητά της ως μητέρας την έκανε να σκεφτεί ακόμη πιο έντονα τη θέση των γονιών που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη περιπέτεια υγείας του παιδιού τους.

«Είμαι και μαμά, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βρεθεί το παιδάκι μου και το παιδάκι σας σε μια τέτοια θέση και δεν θα υπάρχει κάποιος να με βοηθήσει, γιατί απλά κανείς πλέον δεν θα πιστεύει ότι όντως όταν μαζεύονται χρήματα για έναν σκοπό, πηγαίνουν στον σκοπό αυτόν», είπε.

Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας, τονίζοντας πως, παρά τις αποκαλύψεις που προκαλούν θυμό και απογοήτευση, δεν πρέπει να χαθεί η πίστη στην αλληλεγγύη και στους ανθρώπους που προσφέρουν πραγματικά.

«Να μη χάνετε την πίστη σας και την ελπίδα σας, ότι μέσα σε όλο αυτό το κατακάθι που ζούμε, υπάρχουν όντως άνθρωποι που βοηθάνε. Μακάρι όλοι εμείς να μη χάσουμε την ελπίδα μας στο καλό, να μη χάσουμε την ανάγκη μας στο να βοηθήσουμε κάποιον που το χρειάζεται σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή, ειδικά όταν μιλάμε για παιδάκια», κατέληξε.

Παράλληλα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε πως, παρά το γεγονός ότι έπεσε και η ίδια θύμα της υπόθεσης, αυτό δεν πρόκειται να την κάνει να σταματήσει να ελπίζει και να προσφέρει, ζητώντας παράλληλα να υπάρχουν ουσιαστικοί κρατικοί έλεγχοι, ώστε να μην μπορεί κανείς να εκμεταλλεύεται την καλοσύνη των ανθρώπων.